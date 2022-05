2. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Steinach Unentschieden gegen Linth 1:1 lautet das Resultat zwischen Linth und Steinach. Die Teams teilen sich die Punkte. 09.05.2022, 10.50 Uhr

(chm)

Esmir Rastoder traf in der 28. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: André Filipe Baiao Silva traf in der 93. Minute für Linth zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Linth sah Elvedin Jakupovic (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Linth weitere vier gelbe Karten. Steinach kassierte fünf gelbe Karten.

Keine Änderung in der Tabelle für Linth: Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Linth hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Linth trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Schmerikon 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (17.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Für Steinach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 3. Steinach hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Steinach geht es auswärts gegen FC Bischofszell 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 15. Mai statt (11.30 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Linth 04 2 - FC Steinach 1 1:1 (1:0) - Allmeind Niederurnen, Niederurnen – Tore: 28. Esmir Rastoder 1:0. 93. André Filipe Baiao Silva (Penalty) 1:1. – Linth: Elvedin Jakupovic, Francesco Fragapane, Ivan Jakovljev, Eray Erbinel, Suad Gerzic, Patrick Pereira Da Costa, Angelo Contardi, Sandro Carava, Luke Schindler, Esmir Rastoder, Amar Sabanovic. – Steinach: Jérôme Etter, Leandro Brunner, Jamiro Gätzi, Jérôme Eberle, Severin Schwendener, Yannik Bruderer, Mattia Turro, Renato Duarte Jorge, Michael Popp, Alain Cossu, André Filipe Baiao Silva. – Verwarnungen: 20. Sandro Carava, 28. Severin Schwendener, 33. Alain Cossu, 48. Renato Duarte Jorge, 59. Suad Gerzic, 63. Luke Schindler, 66. Jovan Janjic, 66. David Gonzalez Rodriguez, 83. André Filipe Baiao Silva – Ausschluss: 93. Elvedin Jakupovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2022 10:47 Uhr.