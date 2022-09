3. Liga, Gruppe 3 Penaltytor bringt Romanshorn Unentschieden gegen Gossau Je ein Punkt für Romanshorn und Gossau: Die Teams trennen sich 2:2 11.09.2022, 19.41 Uhr

(chm)

Romanshorn geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 65. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie fiel für Gossau: Luca Altherr brachte seine Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. Romanshorn glich in der 27. Minute durch Diogo Alexandre de Matos Marques aus. Luca Altherr brachte Gossau 2:1 in Führung (56. Minute). Doch die Führung währte nur kurz. Alessio Di Liberto sorgte nur neun Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Romanshorn.

Bei Romanshorn erhielten Diogo Alexandre de Matos Marques (41.) und Alex Sallmann (73.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Gossau für Aleksandar Vujinovic (84.) und Michele Boppart (84.).

Unverändert liegt Romanshorn auf Rang 7. Das Team hat fünf Punkte. Romanshorn hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Romanshorn tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Staad 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.30 Uhr, Bützel, Staad).

Unverändert liegt Gossau auf Rang 5. Das Team hat sieben Punkte. Gossau hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Gossau zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Appenzell 1. Diese Begegnung findet am 25. September statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Romanshorn 2 - FC Gossau 2 2:2 (1:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 11. Luca Altherr 0:1. 27. Diogo Alexandre de Matos Marques 1:1. 56. Luca Altherr 1:2. 65. Alessio Di Liberto (Penalty) 2:2. – Romanshorn: Simon Koller, Joël Zellweger, Diego Huber, Alex Sallmann, Fabio Pfomann, Damian Koller, Mike Lieberherr, Baton Kuqi, Rui Miguel Meixeiro Sim Sim, Alessio Di Liberto, Diogo Alexandre de Matos Marques. – Gossau: Michele Boppart, Dean Meier, Janis Allenspach, Zlatibor Kovacevic, Kevin Betz, Marko Pavlovic, David Pavlovic, Aleksandar Vujinovic, Simone Loprete, Samuel Mateus, Luca Altherr. – Verwarnungen: 41. Diogo Alexandre de Matos Marques, 73. Alex Sallmann, 84. Aleksandar Vujinovic, 84. Michele Boppart.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

