4. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Gams Unentschieden gegen Grabs Sechs Tore sind zwischen Grabs und Gams gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 08.05.2022, 13.53 Uhr

Das Skore eröffnete Philipp Schaltegger in der 15. Minute. Er traf für Grabs zum 1:0. Durch ein Eigentor (Eliano Pereira Zeferino) erhöhte sich die Führung für Grabs in der 22. Minute auf 2:0. Benjamin Rüesch baute in der 26. Minute die Führung für Grabs weiter aus (3:0).

Michael Giger verkürzte in der 41. Minute den Rückstand von Gams auf 1:3. In der 62. Minute gelang Gams (Raphael Wyss) der Anschlusstreffer (2:3). Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Michael Giger, sorgte in der 87 für den Ausgleich für Gams.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Grabs sah Ramon Zogg (87.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Grabs weitere vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Gams erhielt: Basri Qengaj (22.)

In der Abwehr gehört Grabs zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Keine Änderung in der Tabelle für Grabs: Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Grabs hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Grabs in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Buchs 2. Das Spiel findet am 14. Mai statt (18.15 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Für Gams hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 3. Gams hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Gams spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Triesen 2 (Rang 9). Das Spiel findet am 21. Mai statt (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Grabs 1 - FC Gams 1 3:3 (3:1) - Mühlbach, Grabs – Tore: 15. Philipp Schaltegger 1:0. 22. Eigentor (Eliano Pereira Zeferino) 2:0.26. Benjamin Rüesch 3:0. 41. Michael Giger 3:1. 62. Raphael Wyss 3:2. 87. Michael Giger (Penalty) 3:3. – Grabs: Roland Gantenbein, Muhamed Emin Sehic, Robin Vetsch, Kevin Nef, Qendrim Smajli, Fidan Smajli, Adrian Eggenberger, Sandro Gantenbein, Florian Ponik, Benjamin Rüesch, Philipp Schaltegger. – Gams: Ralf Näf, David Suhner, Raphael Wyss, Eliano Pereira Zeferino, Basri Qengaj, Michael Giger, Kilian Büchel, Nicolas Fäh, Daniel Hanselmann, Philip Näf, Negjip Qengaj. – Verwarnungen: 22. Basri Qengaj, 72. Kevin Nef, 75. Sandro Gantenbein, 76. Muhamed Emin Sehic, 89. Fidan Smajli – Ausschluss: 87. Ramon Zogg.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

