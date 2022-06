3. Liga, Gruppe 2 Ogün Hot führt Diepoldsau-Schmitter mit drei Toren zum Sieg gegen Rheineck Rheineck lag gegen Diepoldsau-Schmitter deutlich vorne, nämlich 3:1 (56. Minute) - und verlor dennoch. Diepoldsau-Schmitter feiert einen 5:4-Auswärtssieg. 07.06.2022, 02.24 Uhr

(chm)

Taras Zinko eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Rheineck das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Diepoldsau-Schmitter traf Ogün Hot in der 15. Minute. Fabian Krämer traf in der 25. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Rheineck.

Wiederum Fabian Krämer erhöhte in der 56. Minute auf 3:1 für Rheineck. Der Anschlusstreffer für Diepoldsau-Schmitter zum 2:3 kam in der 68. Minute. Verantwortlich dafür war Ogün Hot. Gleichstand war in der 71. Minute hergestellt: Marc Gröber traf für Diepoldsau-Schmitter.

Wiederum Ogün Hot schoss Diepoldsau-Schmitter in der 73. Minute zur 4:3-Führung. Kimi Metzler sorgte in der 74. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Diepoldsau-Schmitter. Rheineck kam in der 78. Minute noch auf 4:5 heran, als Matteo Bregovic traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Rheineck gab es acht gelbe Karten. Für Diepoldsau-Schmitter gab es keine Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Rheineck ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.6 (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Diepoldsau-Schmitter: 28 Punkte bedeuten Rang 8. Diepoldsau-Schmitter hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Diepoldsau-Schmitter daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Buchs 1. Die Partie findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Rheineck verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Rheineck hat bisher einmal gewonnen, 19mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Rheineck geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Triesen 1 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Rheineck 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 4:5 (2:1) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 2. Taras Zinko 1:0. 15. Ogün Hot 1:1. 25. Fabian Krämer 2:1. 56. Fabian Krämer 3:1. 68. Ogün Hot 3:2. 71. Marc Gröber 3:3. 73. Ogün Hot 3:4. 74. Kimi Metzler 3:5. 78. Matteo Bregovic 4:5. – Rheineck: Petar Petrov, Luca Müller, Quentin Weber, Joshua Braun, Christian Sutter, Bruno Michal Worotynski, Matias Vidalle, Vito Frano, Fabian Krämer, Taras Zinko, Artrid Kololli. – Diepoldsau: Reto Besserer, Kimi Metzler, Wilhelm Durot, Fabian Besserer, Emre Solak, Elija Holenstein, Dario Blum, Sandro Sonderegger, Marc Gröber, Cyril Dietsche, Ogün Hot. – Verwarnungen: 13. Matteo Bregovic, 46. Vito Frano, 80. Marko Borkovic, 82. Salvatore Alberio, 87. Joshua Braun, 94. Bruno Michal Worotynski, 95. Petar Petrov, 96. Nderim Bektasi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.06.2022 02:20 Uhr.