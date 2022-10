3. Liga, Gruppe 3 Niederwil gewinnt deutlich gegen Appenzell Niederwil behielt im Spiel gegen Appenzell am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 6:3. 29.10.2022, 22.08 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Leander Zingg für Niederwil. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Fabian Koller durch seinen Treffer für Appenzell in der 8. Minute her. Noah Scheiwiller brachte Niederwil 2:1 in Führung (11. Minute).

In der 21. Minute baute Leander Zingg den Vorsprung für Niederwil auf zwei Tore aus (3:1). Dank dem Treffer von Jonas Signer (43.) reduzierte sich der Rückstand für Appenzell auf ein Tor (2:3). Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 48. Minute, als Andrej Hörler für Appenzell traf.

Timo Eugster schoss Niederwil in der 61. Minute zur 4:3-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Niederwil stellte Noah Scheiwiller in Minute 82 her. Michael Keller schoss das 6:3 (87. Minute) für Niederwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jonas Thaler von Niederwil erhielt in der 62. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Appenzell ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Niederwil nicht verändert. 13 Punkte bedeuten Rang 8. Niederwil hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Niederwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Besa 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 5. November statt (12.00 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Nach der Niederlage büsst Appenzell einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 10. Appenzell hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Appenzell spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Staad 1 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 5. November statt (17.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Niederwil 1 - FC Appenzell 1 6:3 (3:2) - Schule Niederwil, Niederwil – Tore: 2. Leander Zingg 1:0. 8. Fabian Koller 1:1. 11. Noah Scheiwiller 2:1. 21. Leander Zingg 3:1. 43. Jonas Signer 3:2. 48. Andrej Hörler 3:3. 61. Timo Eugster 4:3. 82. Noah Scheiwiller 5:3. 87. Michael Keller 6:3. – Niederwil: Aaron Städler, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Aaron Stettler, Jonas Thaler, Rico Wick, Jamie Albrecht, Timo Eugster, Noah Scheiwiller, Robin Kuratli, Leander Zingg. – Appenz: Mischa Enzler, Lorin Fässler, Andrej Hörler, Raphael Breu, Marvin Schneider, Fabian Koller, Luca Hörler, Simon Baumann, Jonas Signer, Michael Büchler, Kevin Streule. – Verwarnungen: 62. Jonas Thaler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 22:05 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.