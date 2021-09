4. Liga, Gruppe 7 Niederstetten und Wattwil Bunt 1929 teilen sich Punkte Niederstetten und Wattwil Bunt 1929 spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.Wattwil Bunt 1929 spielt schon zum dritte Mal in vier Spielen unentschieden. 12.09.2021, 12.51 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: David Stettler traf in der 2. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Eljes Ibraimi in der 80. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Niederstetten für Yves Von Dach (44.), David Stettler (68.) und David Koch (93.). Die einzige gelbe Karte bei Wattwil Bunt 1929 erhielt: Avni Sadrija (78.)

In der Tabelle verbessert sich Niederstetten von Rang 7 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Niederstetten hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Niederstetten spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Wängi 2 (Platz 10). Die Partie findet am 18. September statt (19.15 Uhr, Grosswies, Wängi).

In der Tabelle verbessert sich Wattwil Bunt 1929 von Rang 8 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Wattwil Bunt 1929 hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wattwil Bunt 1929 zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Bazenheid 2. Die Partie findet am 18. September statt (17.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Telegramm: FC Niederstetten 1 - FC Wattwil Bunt 1929 2 1:1 (1:0) - Rehwiese, Niederstetten – Tore: 2. David Stettler 1:0. 80. Eljes Ibraimi 1:1. – Niederstetten: Marco Forrer, Jonas Wirth, Lukas Rüst, Remo Allenspach, Sebastian Buchmann, Noah Schlauri, Simon Wagner, Christopher Buchmann, Yves Von Dach, Cedric Von Dach, David Stettler. – Wattwil Bunt 1929: Adel Skenderovic, Giovanni Cristiani, Avni Sadrija, Albert Hajdaraj, Sanin Muric, Arlind Ibraimi, Albin Ibraimi, Eljes Ibraimi, Florent Nebiu, Okan Aykac, Ferhat Karakurt. – Verwarnungen: 44. Yves Von Dach, 68. David Stettler, 78. Avni Sadrija, 93. David Koch.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 7: FC Niederstetten 1 - FC Wattwil Bunt 1929 2 1:1, FC Eschlikon 1 - FC Frauenfeld 3 2:1

Tabelle: 1. FC Kirchberg 1 4 Spiele/12 Punkte (12:4). 2. FC Ebnat-Kappel 1 4/10 (18:2), 3. FC Bazenheid 2 4/9 (15:10), 4. FC Pfyn 1 4/7 (12:10), 5. FC Eschlikon 1 4/6 (10:7), 6. FC Niederstetten 1 4/4 (10:11), 7. FC Wattwil Bunt 1929 2 4/3 (10:15), 8. FC Frauenfeld 3 4/3 (8:12), 9. FC Littenheid 1 4/1 (5:24), 10. FC Wängi 2 4/1 (6:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 7 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 12:49 Uhr.