4. Liga, Gruppe 7 Niederstetten siegt gegen Frauenfeld – Eigentor bringt Entscheidung Niederstetten gewinnt am Samstag zuhause gegen Frauenfeld 2:1. 04.09.2022, 04.34 Uhr

Den Auftakt machte David Stettler, der in der 7. Minute für Niederstetten zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 49, als Yannic Huser für Frauenfeld erfolgreich war. Niederstetten ging in der 85. Minute 2:1 in Führung, als Almir Saliu ins eigene Tor traf.

Bei Frauenfeld sah Adrian Alvarez (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Yannic Huser (64.) und Adrian Alvarez (72.). Gelbe Karten gab es bei Niederstetten für Noah Schlauri (9.) und Peter Buchmann (65.).

In der Abwehr gehört Niederstetten zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 2).

Niederstetten verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Niederstetten hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Niederstetten auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Ebnat-Kappel 1 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Frauenfeld rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Für Frauenfeld war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Frauenfeld daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Uzwil 3 (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 15. September statt (20.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Niederstetten 1 - FC Frauenfeld 2a 2:1 (1:0) - Rehwiese, Niederstetten – Tore: 7. David Stettler 1:0. 49. Yannic Huser 1:1. 85. Eigentor (Almir Saliu) 2:1. – Niederstetten: Joel Schlegel, Thierry Oertle, Christian Staubli, Silas Zierhofer, Jonas Wirth, Elias Kern, Michael Hertle, Andrin Dürig, Noah Schlauri, Yves Von Dach, David Stettler. – Frauenfeld: Mathias Kienast, Brendon Zefi, Ledion Jashari, Liridon Gjergji, Fabio Mantineo, Mischa Murpf, Benet Uka, Diogo Pereira Marta, Adrian Alvarez, Enrico Serafini, Yannic Huser. – Verwarnungen: 9. Noah Schlauri, 64. Yannic Huser, 65. Peter Buchmann, 72. Adrian Alvarez – Ausschluss: 93. Adrian Alvarez.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

