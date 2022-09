3. Liga, Gruppe 4 Nico Bucher führt Dussnang mit drei Toren zum Sieg gegen Kreuzlingen Sieg für Dussnang: Gegen Kreuzlingen gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:1. 04.09.2022, 19.39 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Hallil Ince für Kreuzlingen. In der 14. Minute traf er zum 1:0. Nico Bucher glich in der 50. Minute für Dussnang aus. Es hiess 1:1. der gleiche Nico Bucher war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Dussnang verantwortlich. Er traf erneut in der 58. Spielminute.

In der 79. Minute traf Nico Bucher bereits wieder. Er erhöhte auf 3:1 für Dussnang. Das letzte Tor der Partie erzielte Patrick Wagner, der in der 87. Minute die Führung für Dussnang auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kreuzlingen für Ljubo Vasic (4.) und Damiano Bovenzi (42.). Die einzige gelbe Karte bei Dussnang erhielt: Luca Greuter (65.)

Zahlreiche Gegentore sind für Kreuzlingen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Dussnang von Rang 10 auf 4. Das Team hat vier Punkte. Dussnang hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Dussnang spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Münchwilen 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Unverändert liegt Kreuzlingen auf Rang 12. Das Team hat null Punkte. Kreuzlingen hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Kreuzlingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Sirnach 1 (Platz 7). Das Spiel findet am 11. September statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Telegramm: FC Kreuzlingen 2 - FC Dussnang 1 1:4 (1:0) - Hafenareal, Kreuzlingen – Tore: 14. Hallil Ince 1:0. 50. Nico Bucher 1:1. 58. Nico Bucher 1:2. 79. Nico Bucher 1:3. 87. Patrick Wagner (Penalty) 1:4. – Kreuzlingen: Radenko Stokanovic, Sergi Morales Soro, Ljubo Vasic, Nikola Vasic, Sean Zgraggen, Arlind Bitiqi, Mathias Haller, Dusko Vasic, Hallil Ince, Jeremia Hungerbühler, Damiano Bovenzi. – Dussnang: Joel Brühwiler, Fabian Huldi, Tobias Schnell, Tobias Lautenschlager, Marco Frick, Luca Greuter, Fabrice Kern, Valentin Traxler, Nico Bucher, Janik Roos, Lars Stauffacher. – Verwarnungen: 4. Ljubo Vasic, 42. Damiano Bovenzi, 65. Luca Greuter.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 19:36 Uhr.

