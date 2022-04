3. Liga, Gruppe 4 Neukirch-Egnach verliert gegen Seriensieger Tägerwilen Tägerwilen setzt seine Siegesserie auch gegen Neukirch-Egnach fort. Das 4:0 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 21.04.2022, 22.21 Uhr

(chm)

Elmedin Pajaziti brachte Tägerwilen 1:0 in Führung (22. Minute). Mit einem weiteren Tor sorgte Elmedin Pajaziti in der 47. Minute für das 2:0 für Tägerwilen. Tägerwilen erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Marco Eugster weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Lorenzo Craft, der in der 77. Minute die Führung für Tägerwilen auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Neukirch-Egnach erhielten Loris Schwitzer (14.), Mischa Schoch (51.) und Mirco Moser (64.) eine gelbe Karte. Tägerwilen blieb ohne Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 4.3 Toren pro Spiel ist Tägerwilen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Tägerwilen nicht verändert. 35 Punkte bedeuten Rang 2. Tägerwilen hat bisher elfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Tägerwilen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Dussnang 1 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (23. April) (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Für Neukirch-Egnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 4. Neukirch-Egnach hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Neukirch-Egnach geht es zuhause gegen FC Münchwilen 1 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (18.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Neukirch-Egnach 1 - FC Tägerwilen 1 0:4 (0:1) - Rietzelg, Neukirch – Tore: 22. Elmedin Pajaziti 0:1. 47. Elmedin Pajaziti 0:2. 57. Marco Eugster 0:3. 77. Lorenzo Craft 0:4. – Neukirch-Egnach: Raphael Fässler, Basil Dähler, Silvan Oswald, Dominik Neuhauser, Ricardo Daniel Oliveira Pinhal, Adriano Martino, Pascal Allenspach, Mirco Moser, Loris Schwitzer, Andrin Moser, Rico Ziegler. – Taegerwilen: Luka Djordjevic, Janis Hermann, Miro Berger Brdar, Pascal Geisselhardt, Raul Perez Muinos, Alessio Ciraci, Nino Arganese, Andrejs Hermann, Elmedin Pajaziti, Rafael Eugster, Marco Eugster. – Verwarnungen: 14. Loris Schwitzer, 51. Mischa Schoch, 64. Mirco Moser.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.04.2022 22:18 Uhr.