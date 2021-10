3. Liga, Gruppe 4 - Neukirch-Egnach mit Auswärtssieg bei Frauenfeld

Stadt St.Gallen «Das musste ja so kommen mit diesen Autoposern» – 26-Jähriger fährt BMW zu Schrott und verletzt eine Person

Am Samstagabend kam es beim Kreisel am Spisertor in der Stadt St.Gallen zu einem Unfall: Gemäss Zeugenaussagen ist ein junger BMW-Lenker zu schnell gefahren, hat in der Folge die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ein anderes Auto gerammt.