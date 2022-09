3. Liga, Gruppe 3 Neukirch-Egnach gewinnt erstmals beim Spiel gegen Appenzell – Michael Würth als Matchwinner Erster Saisonsieg für Neukirch-Egnach nach vier Spielen: Die Mannschaft hat am Sonntag auswärts beim 3:2 gegen Appenzell zum ersten Mal drei Punkte geholt. 11.09.2022, 19.05 Uhr

(chm)

Neukirch-Egnach holte gegen Appenzell zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Kevin Streule eröffnete in der 22. Minute das Skore, als er für Appenzell das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 33, als Michael Würth für Neukirch-Egnach erfolgreich war. Per Penalty traf Simon Baumann in der 42. Minute zur 2:1-Führung für Appenzell.

Neukirch-Egnach glich in der 47. Minute durch Nico Müller aus. Michael Würth sorgte in der 78. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Neukirch-Egnach. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Neukirch-Egnach sah Mischa Schoch (45.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Neukirch-Egnach weitere fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Appenzell, Mario Breitenmoser (52.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Appenzell ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 13 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 10).

Unverändert liegt Neukirch-Egnach auf Rang 8. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Neukirch-Egnach folgt nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden.

Im nächsten Spiel kriegt es Neukirch-Egnach zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Besa 1 (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Appenzell liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat null Punkte. Appenzell muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Appenzell zuhause und zweimal auswärts.

Mit dem fünftplatzierten FC Gossau 2 kriegt es Appenzell als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 25. September statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Appenzell 1 - FC Neukirch-Egnach 1 2:3 (2:1) - Schaies, Appenzell – Tore: 22. Kevin Streule 1:0. 33. Michael Würth 1:1. 42. Simon Baumann (Penalty) 2:1.47. Nico Müller 2:2. 78. Michael Würth 2:3. – Appenz: Mischa Enzler, Marvin Schneider, Alem Alic, Andrej Hörler, Mario Breitenmoser, Michael Dörig, Fabian Koller, Simon Baumann, Jonas Signer, Mohamed Omar Ali, Kevin Streule. – Neukirch-Egnach: Benjamin Wüst, Marco Vogt, Silvan Oswald, Jan Schröder, Mirco Moser, Noah Altherr, Andrin Moser, Rico Ziegler, Loris Schwitzer, Lirim Mazreku, Adriano Martino. – Verwarnungen: 22. Rico Ziegler, 24. Benjamin Wüst, 30. Mischa Schoch, 41. Mirco Moser, 44. Loris Schwitzer, 52. Mario Breitenmoser – Ausschluss: 45. Mischa Schoch.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 18:37 Uhr.

