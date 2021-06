3. Liga, Gruppe 4 Neckertal verliert gegen Seriensieger Aadorf – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Aadorf setzt seine Siegesserie auch gegen Neckertal fort. Das 3:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 20.06.2021, 19.39 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Neckertal: Micha Felix brachte seine Mannschaft in der 17. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 51. Minute, als Jeremmy Kitolo für Aadorf traf. Jeremias Dölger schoss Aadorf in der 73. Minute zur 2:1-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jeremmy Kitolo in der 79. Minute. Er traf zum 3:1 für Aadorf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Aadorf sah Elias Moser (88.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Elias Moser (49.), Michel Egli (59.) und Josua Bühler (78.). Bei Neckertal erhielten Dimitri Büchler (42.) und Stephen Bosshard (59.) eine gelbe Karte.

Aadorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 15 Punkte bedeuten Rang 7. Aadorf hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Aadorf geht es in einem Heimspiel gegen FC Netstal 1 (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Mit der Niederlage rückt Neckertal in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 8. Für Neckertal war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Neckertal geht es auf fremdem Terrain gegen FC Dussnang 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: FC Neckertal-Degersheim 1 - SC Aadorf 1 1:3 (1:0) - Oberstufenzentrum, Necker – Tore: 17. Micha Felix 1:0. 51. Jeremmy Kitolo 1:1. 73. Jeremias Dölger 1:2. 79. Jeremmy Kitolo 1:3. – Neckertal: Julian Frischknecht, Timo Ebneter, Benjamin Gübeli, Fabio Pondini, Nico Lehmann, Dimitri Büchler, Micha Felix, Ron Lieberherr, Stephen Bosshard, Fabrice Gantenbein, Bagher Jafari. – Aadorf: Yanick Untersee, Tobias Fischbacher, Yanik Düring, Fabian Stalder, Samuele Serafino, Elias Moser, Patrick Smit, Dennis Luginbühl, Jannic Baak, Jeremmy Kitolo, Michel Egli. – Verwarnungen: 42. Dimitri Büchler, 49. Elias Moser, 59. Stephen Bosshard, 59. Michel Egli, 78. Josua Bühler – Ausschluss: 88. Elias Moser.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Neckertal-Degersheim 1 - SC Aadorf 1 1:3, FC Uznach 1 - FC Dussnang 1 2:3

Tabelle: 1. FC Herisau 1 10 Spiele/25 Punkte (34:11). 2. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 10/21 (30:15), 3. FC Flawil 1 10/18 (28:19), 4. FC Uznach 1 10/18 (29:23), 5. FC Gossau 2 10/18 (28:20), 6. FC Dussnang 1 10/16 (17:14), 7. SC Aadorf 1 10/15 (25:25), 8. FC Neckertal-Degersheim 1 10/13 (15:28), 9. FC Glarus 1 10/12 (21:25), 10. FC Münchwilen 1 10/6 (18:31), 11. FC Ebnat-Kappel 1 10/4 (11:27), 12. FC Netstal 1 10/3 (9:27).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 19:31 Uhr.