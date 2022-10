4. Liga, Gruppe 3 Nderim Bektasi führt Rheineck mit drei Toren zum Sieg gegen Vaduz Sieg für Rheineck: Gegen Vaduz gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:3. 02.10.2022, 18.57 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Artrid Kololli für Rheineck. In der 21. Minute traf er zum 1:0. In der 28. Minute traf Amine El Hajjam für Vaduz zum 1:1-Ausgleich. Nderim Bektasi schoss Rheineck in der 36. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand war in der 52. Minute hergestellt: Amine El Hajjam traf für Vaduz. Nderim Bektasi traf in der 58. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Rheineck. Mit seinem Tor in der 83. Minute brachte Remo Gebert Rheineck mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Der Anschlusstreffer für Vaduz zum 3:4 kam in der 88. Minute. Verantwortlich dafür war Diogo Afonso Cordeiro. In der 91. Minute schoss erneut Nderim Bektasi Rheineck mittels Elfmeter zur 5:3-Führung.

Bei Rheineck sah Senad Krasniqi (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Senad Krasniqi (26.) und Marcel Küng (33.). Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Stephano Kaiser (26.) und Igor Manojlovic (56.).

Rheineck hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 23 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Vaduz ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 6).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rheineck. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 2. Rheineck hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Rheineck auswärts mit FC Staad 2 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Oktober (20.30 Uhr, Bützel, Staad).

Für Vaduz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 6. Für Vaduz war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Vaduz verlor zudem erstmals zuhause.

Vaduz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Heiden 1 (Platz 9). Die Partie findet am 7. Oktober statt (20.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Rheineck 1a - FC Vaduz 1 5:3 (2:1) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 21. Artrid Kololli 1:0. 28. Amine El Hajjam 1:1. 36. Nderim Bektasi 2:1. 52. Amine El Hajjam 2:2. 58. Nderim Bektasi 3:2. 83. Remo Gebert 4:2. 88. Diogo Afonso Cordeiro 4:3. 91. Nderim Bektasi (Penalty) 5:3. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Simon Jankovics, Filip Kevély, Luca Müller, Christian Sutter, Senad Krasniqi, Andy Manuel Rodrigues Da Silva, Marcel Niederer, Taras Zinko, Nderim Bektasi, Veprim Krasniqi. – Vaduz: Stefan Stijepovic, Alen Walser, Sandro Konrad, Igor Manojlovic, Lukas Neunteufel, Therry Brunner, Stephano Kaiser, Stefano Frick, Amine El Hajjam, Goncalo Filipe Vilhena Coelho, Oliver Klaus. – Verwarnungen: 26. Senad Krasniqi, 26. Stephano Kaiser, 33. Marcel Küng, 56. Igor Manojlovic – Ausschluss: 90. Senad Krasniqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.10.2022 21:58 Uhr.

