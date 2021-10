3. Liga, Gruppe 4 Münsterlingen sorgt bei Wängi für Überraschung – Afif Ghribi mit Siegtor Überraschender Sieg für Münsterlingen: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Mittwoch die deutlich besser klassierte Mannschaft von Wängi (4. Rang) zuhause 2:1 geschlagen. 21.10.2021, 22.55 Uhr

(chm)

Münsterlingen geriet zunächst in Rückstand, als Björn Queetz in der 11. Minute die zwischenzeitliche Führung für Wängi gelang. In der 42. Minute glich Münsterlingen jedoch aus und ging in der 65. Minute in Führung. Torschützen waren Luca Hamann und Afif Ghribi.

Gelbe Karten gab es bei Münsterlingen für Luca Hamann (63.), Georg Ulmer (71.) und Afif Ghribi (83.). Gelbe Karten gab es bei Wängi für Oliver Burgermeister (39.) und Fabian Widmer (80.).

Der Sieg bedeutet für Münsterlingen, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 8. Das Team rückt damit um drei Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Romanshorn 2. Münsterlingen hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Münsterlingen in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Aadorf 1 (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am Sonntag (24. Oktober) statt (14.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Für Wängi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 4. Wängi hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Wängi tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (23. Oktober) statt (18.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Telegramm: FC Münsterlingen 1 - FC Wängi 1 2:1 (1:1) - Hafenfeld, Scherzingen – Tore: 11. Björn Queetz 0:1. 42. Luca Hamann 1:1. 65. Afif Ghribi 2:1. – Muensterlingen: Luca Alder, Georg Ulmer, Kevin Forster, Yannic Dornbierer, Dario Zimmermann, Simon Najdenik, Sascha Forster, Silas Meister, Luca Hamann, Dominik Lüthi, Gabrijel Ljevak. – Waengi: Roman Meiler, Bobby Rast, Massimo Tedesco, Matthias Tuchschmid, Sascha Widmer, Oliver Burgermeister, Simon Böhi, Raffael Widmer, Samuel Keiser, Björn Queetz, Michael Schneider. – Verwarnungen: 39. Oliver Burgermeister, 63. Luca Hamann, 71. Georg Ulmer, 80. Fabian Widmer, 83. Afif Ghribi.

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 8 Spiele/24 Punkte (20:5). 2. FC Tägerwilen 1 8/22 (40:17), 3. FC Neukirch-Egnach 1 8/15 (17:10), 4. FC Wängi 1 8/13 (14:9), 5. FC Kreuzlingen 2 8/12 (10:15), 6. FC Dussnang 1 8/12 (15:18), 7. SC Aadorf 1 8/12 (18:20), 8. FC Münsterlingen 1 8/7 (13:21), 9. FC Münchwilen 1 8/7 (12:21), 10. FC Frauenfeld 2 8/6 (14:18), 11. FC Wil 1900 1 8/5 (10:23), 12. FC Romanshorn 2 8/4 (7:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.10.2021 22:52 Uhr.