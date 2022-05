Frauen 3. Liga Münsterlingen setzt Siegesserie auch gegen Uznach fort – Siegesserie von Uznach gebrochen Münsterlingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Uznach hat das Team am Samstag bereits den siebten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0 29.05.2022, 13.01 Uhr

(chm)

Melanie Schlegel traf in der 17. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Münsterlingen. Münsterlingen baute die Führung in der 27. Minute (Sandra Niederer) weiter aus (2:0). Münsterlingen erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Melanie Schlegel weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dalia Abella Grande in der 85. Minute, als sie für Münsterlingen zum 4:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Münsterlingen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.3 Mal pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Münsterlingen: 33 Punkte bedeuten Rang 4. Für Münsterlingen ist es der siebte Sieg in Serie.

Für Münsterlingen geht es daheim gegen FC Kirchberg 2 Grp. (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (2. Juni) statt (20.15 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Nach der Niederlage büsst Uznach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 24 Punkten auf Rang 7. Nach drei Siegen in Serie verliert Uznach erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Uznach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Chur 97 1 Grp. Die Partie findet am 6. Juni statt (14.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Telegramm: FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. - FC Uznach 1 4:0 (2:0) - Hafenfeld, Scherzingen – Tore: 17. Melanie Schlegel 1:0. 27. Sandra Niederer 2:0. 46. Melanie Schlegel 3:0. 85. Dalia Abella Grande 4:0. – Muensterlingen: Stefanie Lieberherr, Larissa Hottinger, Melanie Lieberherr, Sandra Manser, Cheyenne Grob, Jelena Scherrer, Hanna Dzaferovic, Leonie Kistler, Kim Burri, Melanie Schlegel, Sandra Niederer. – Uznach: Jana Stüssi, Nina Kuster, Debora Musa, Michaela Giger, Naomi Grisoni, Sandra Jud, Coline Richter, Carmen Brunner, Chantal Kraft, Céline Schnider, Susan Di Marco. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 12:58 Uhr.