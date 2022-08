3. Liga, Gruppe 4 Münsterlingen mit Auswärtssieg bei Berg zum Auftakt – Lukas Ryter trifft spät zum Sieg Münsterlingen bezwingt zum Saisonauftakt Berg auswärts mit 3:2 21.08.2022, 09.21 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Münsterlingen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 85. Minute war Lukas Ryter.

Zuvor hatte Silas Meister sein Team per Elfmeter in der 4. Minute zur 1:0-Führung geschossen. Durch Penalty kam es in der 17. Minute zum Ausgleich für Berg. Ulises Gabriel Blatto Abrigo verwandelte erfolgreich. Elias Papadopoulos brachte Berg 2:1 in Führung (47. Minute). Gleichstand war in der 63. Minute hergestellt: Dominic Beck traf für Münsterlingen.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Berg sah Ulises Gabriel Blatto Abrigo (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Berg weitere vier gelbe Karten. Bei Münsterlingen erhielten Sascha Krässig (45.), Dominik Lüthi (48.) und Tolga Özdemir (55.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Münsterlingen nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Münsterlingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Zuzwil 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

In der Tabelle steht Berg nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Für Berg geht es auswärts gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (11.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Telegramm: SC Berg 1 - FC Münsterlingen 1 2:3 (2:1) - Meienägger, Berg – Tore: 4. Silas Meister (Penalty) 0:1.17. Ulises Gabriel Blatto Abrigo (Penalty) 1:1.47. Elias Papadopoulos 2:1. 63. Dominic Beck 2:2. 85. Lukas Ryter 2:3. – Berg: Christian Streckeisen, Jannis Fäh, Fabian Helfenberger, Joel Herbert, Jannis Stahel, Kevin Schüepp, Jannik Scherb, Ulises Gabriel Blatto Abrigo, Elias Papadopoulos, Julian Stahel, Mauro Zingg. – Muensterlingen: Luca Alder, Silas Meister, Sascha Krässig, Dominic Beck, Rafael Lobo Alves, Florin Trüssel, Dominik Lüthi, Andreas Hartnik, Afif Ghribi, Lukas Ryter, Matej Begcevic. – Verwarnungen: 3. Jannis Fäh, 6. Ulises Gabriel Blatto Abrigo, 36. Jannik Scherb, 45. Sascha Krässig, 48. Dominik Lüthi, 55. Tolga Özdemir, 66. Joel Herbert – Ausschluss: 93. Ulises Gabriel Blatto Abrigo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 04:46 Uhr.