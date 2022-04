3. Liga, Gruppe 4 Münchwilen verliert gegen Seriensieger Tobel-Affeltrangen – Siegestreffer durch Eigentor Tobel-Affeltrangen setzt seine Siegesserie auch gegen Münchwilen fort. Das 2:1 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 20.04.2022, 23.38 Uhr

(chm)

Giuliano Rocco eröffnete in der 18. Minute das Skore, als er für Münchwilen das 1:0 markierte. In der 26. Minute traf Niels Flück für Tobel-Affeltrangen zum 1:1-Ausgleich. In der 92. Minute hiess es nach einem Eigentor von Gianni Andriulli 2:1 für Tobel-Affeltrangen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Tobel-Affeltrangen erhielten Niels Flück (57.) und Aleksandar lapcevic (85.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Münchwilen.

Tobel-Affeltrangen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 32 Tore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.3 Toren pro Match. In der Abwehr ist Tobel-Affeltrangen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 10 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.7 Toren pro Match (Rang 1).

Mit dem Sieg hält Tobel-Affeltrangen seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei 40 Punkten. Tobel-Affeltrangen hat bisher 13mal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Tobel-Affeltrangen daheim mit FC Wil 1900 1 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 26. April statt (20.15 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Für Münchwilen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 8. Münchwilen hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Münchwilen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Neukirch-Egnach 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (18.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Münchwilen 1 2:1 (1:1) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 18. Giuliano Rocco 0:1. 26. Niels Flück 1:1. 92. Eigentor (Gianni Andriulli) 2:1. – Tobel-Affeltrangen 1: Luca Barberi, Mino Fasel, Timo Wagner, Reto Rieser, Nico Manz, Aleksandar lapcevic, Noah Wider, Jan Eisenring, Dario Loser, Marco Kramer, Niels Flück. – Münchwilen: Michele Rocco, Igor Vukosavljevic, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Philipp Joller, Sinisa Tosic, Gianfabio Abate, Patryk Pioter Walos, Giuliano Rocco, Simon Joller, Jose Manuel Burgos Bennett, Lucian Nicola. – Verwarnungen: 57. Niels Flück, 85. Aleksandar lapcevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.04.2022 23:35 Uhr.