3. Liga, Gruppe 4 Münchwilen gewinnt klar gegen Münsterlingen Münchwilen behielt im Spiel gegen Münsterlingen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 31.10.2021, 13.05 Uhr

(chm)

In der 40. Minute war es an Hallil Ince, Münchwilen 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 58. Minute brachte Ricardas Baklanovas Münchwilen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Edin Mujkanovic, der in der 86. Minute die Führung für Münchwilen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Münchwilen kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Münsterlingen für Silas Meister (42.), Kevin Forster (46.) und Lukas Ryter (75.).

Zahlreiche Gegentore sind für Münsterlingen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 26 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 11).

Münchwilen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 7. Für Münchwilen ist es der zweite Sieg in Serie.

Münchwilen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Wil 1900 1 (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (17.00 Uhr, Bergholz, Wil).

Mit der Niederlage rückt Münsterlingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 9. Nach zwei Siegen in Serie verliert Münsterlingen erstmals wieder. Münsterlingen verlor zudem erstmals zuhause.

Münsterlingen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Frauenfeld 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 6. November statt (17.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: FC Münchwilen 1 - FC Münsterlingen 1 3:0 (1:0) - Waldegg, Münchwilen – Tore: 40. Hallil Ince 1:0. 58. Ricardas Baklanovas 2:0. 86. Edin Mujkanovic 3:0. – Münchwilen: Michele Rocco, Philipp Leupi, Bekim Panik, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Raoul Matteo Memoli, Tiago Alves Rodrigues, Petrit Thaqi, Hallil Ince, Edin Mujkanovic, Davide Scarlino, Ricardas Baklanovas. – Muensterlingen: Sven Gurtner, Georg Ulmer, Kevin Forster, Danilo Ferrari, Dario Zimmermann, Luca Hamann, Sascha Forster, Silas Meister, Dominic Beck, Lukas Ryter, Afif Ghribi. – Verwarnungen: 1. Ricardas Baklanovas, 33. Bekim Panik, 42. Silas Meister, 46. Kevin Forster, 75. Tiago Alves Rodrigues, 75. Lukas Ryter, 81. Giuliano Tobler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Dussnang 1 - FC Neukirch-Egnach 1 0:1, SC Aadorf 1 - FC Wil 1900 1 3:1, FC Münchwilen 1 - FC Münsterlingen 1 3:0, FC Wängi 1 - FC Kreuzlingen 2 6:0

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 9 Spiele/27 Punkte (23:6). 2. FC Tägerwilen 1 9/25 (45:18), 3. FC Neukirch-Egnach 1 10/21 (22:10), 4. FC Wängi 1 10/16 (21:12), 5. FC Dussnang 1 10/15 (16:19), 6. SC Aadorf 1 10/15 (23:24), 7. FC Münchwilen 1 10/13 (16:21), 8. FC Kreuzlingen 2 10/12 (10:22), 9. FC Münsterlingen 1 10/10 (16:26), 10. FC Frauenfeld 2 9/6 (14:19), 11. FC Wil 1900 1 10/5 (12:31), 12. FC Romanshorn 2 9/4 (7:17).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 14:02 Uhr.