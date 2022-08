4. Liga, Gruppe 3 Montlingen mit Sieg gegen Eschen/Mauren – Vierfach-Torschütze Fabian Wüst Das 4:2 zuhause gegen Eschen/Mauren ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Montlingen. 27.08.2022, 21.24 Uhr

(chm)

Fabian Wüst eröffnete in der 29. Minute das Skore, als er für Montlingen das 1:0 markierte. Mit einem weiteren Tor sorgte Fabian Wüst in der 43. Minute für das 2:0 für Montlingen. In der 49. Minute gelang Eschen/Mauren (Nicolas Wohlwend) der Anschlusstreffer (1:2).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 54. Minute, als Silvan Marxer für Eschen/Mauren traf. In der 76. Minute gelang erneut Fabian Wüst der Führungstreffer zum 3:2 für Montlingen. Mit einem weiteren Tor erhöhte Fabian Wüst für Montlingen auf 4:2. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sieben Minuten.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Eschen/Mauren. Bei Montlingen erhielten Raffael Räss (44.), Herbert Kühne (46.) und Mario Baumgartner (78.) eine gelbe Karte.

Montlingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Als nächstes tritt Montlingen auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Rebstein 2a zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Eschen/Mauren reiht sich nach dem Spiel auf Rang 7 ein. Eschen/Mauren tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Rheineck 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 2. September (20.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Montlingen 2 - USV Eschen/Mauren 3 4:2 (2:0) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 29. Fabian Wüst 1:0. 43. Fabian Wüst 2:0. 49. Nicolas Wohlwend 2:1. 54. Silvan Marxer 2:2. 76. Fabian Wüst 3:2. 83. Fabian Wüst 4:2. – Montlingen: Fabian Weder, Marcel Seitz, Darryl Thurnherr, Julian Dietsche, Jan Baumgartner, Raffael Räss, Herbert Kühne, Fabian Baumgartner, Fabian Wüst, Christ Dietsche, Fabio Klingler. – Eschen/Mauren: Philipp Meier, Silvan Marxer, Julian Kuster, Niklas Marxer, Saltuk Semiz, Damian Kranz, Nicolas Nipp, Raphael Zech, Samuel Kieber, Kadir Ipek, Patrick Batliner. – Verwarnungen: 41. Niklas Marxer, 44. Raffael Räss, 46. Herbert Kühne, 46. Julian Kuster, 52. Damian Kranz, 74. Patrick Batliner, 78. Mario Baumgartner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

