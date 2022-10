2. Liga, Gruppe 1 Montlingen holt sich drei Punkte gegen Altstätten Montlingen behielt im Spiel gegen Altstätten am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3. 17.10.2022, 01.14 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Valdet Istrefi, der in der 5. Minute für Montlingen zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Montlingen stellte Noah Frick in Minute 15 her. Montlingen erhöhte in der 37. Minute seine Führung durch Valdet Istrefi weiter auf 3:0. Es war ein Elfmeter

Montlingen erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Florian Haltiner weiter auf 4:0. In der 60. Minute verkleinerte Sahin Irisme den Rückstand von Altstätten auf 1:4. Adis Hujdur (67. Minute) liess Altstätten auf 2:4 herankommen. Altstätten kam in der 83. Minute auf ein Tor heran, als Sahin Irisme per Elfmeter zum 3:4 traf.

Im Spiel gab es total neun Karten. Sieben gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Montlingen. Bei Altstätten erhielten Sahin Irisme (20.) und Simon Eugster (94.) eine gelbe Karte.

Dass Altstätten so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Montlingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 4. Montlingen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Montlingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Winkeln SG 1 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Altstätten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 3. Altstätten hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Altstätten spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Herisau 1 (Rang 11). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Telegramm: FC Montlingen 1 - FC Altstätten 1 4:3 (3:0) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 5. Valdet Istrefi 1:0. 15. Noah Frick 2:0. 37. Valdet Istrefi (Penalty) 3:0.49. Florian Haltiner 4:0. 60. Sahin Irisme 4:1. 67. Adis Hujdur 4:2. 83. Sahin Irisme (Penalty) 4:3. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Fabio Wörnhard, Fabio Klingler, Florian Haltiner, Flurin Zoller, Tarik Öztürk, Fitim Ramadani, Elia Baumgartner, Nando Lüchinger, Noah Frick, Valdet Istrefi. – Altstätten: Mirel Eugster, Noah Zünd, Simon Eugster, Yanik Lüchinger, Simon Lichtenstern, Loris Liiro Peluso, Manuel Stüdli, Amar Uzunovic, Tobia Walt, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Verwarnungen: 20. Sahin Irisme, 30. Tarik Öztürk, 43. Valdet Istrefi, 70. Livio Lüchinger, 82. Florian Haltiner, 82. Nando Lüchinger, 94. Fabio Klingler, 94. Simon Eugster, 96. Fabio Wörnhard.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2022 01:11 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.