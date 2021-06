2. Liga, Gruppe 1 Montlingen gewinnt deutlich gegen Altstätten Sieg für Montlingen: Gegen Altstätten gewinnt das Team am Sonntag zuhause 5:0. 21.06.2021, 00.07 Uhr

(chm)

Per Penalty traf Valdet Istrefi in der 7. Minute zur 1:0-Führung für Montlingen. In der 24. Minute baute Michel Gadient den Vorsprung für Montlingen auf zwei Tore aus (2:0). Montlingen erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Bünyamin Uyanik weiter auf 3:0.

Valdet Istrefi baute in der 55. Minute die Führung für Montlingen weiter aus (4:0). Bünyamin Uyanik schoss das 5:0 (61. Minute) für Montlingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Altstätten erhielten Kevin Steiger (25.), Yanik Lüchinger (60.) und Damian Moser (85.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Montlingen für Fabio Wörnhard (60.) und Jan Meier (73.).

Montlingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 5. Montlingen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Montlingen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte US Schluein Ilanz 1. Zu diesem Spiel kommt es am 26. Juni (16.00 Uhr, Crap Gries, Schluein).

Altstätten verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Altstätten hat bisher einmal gewonnen und neunmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Altstätten in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Romanshorn 1. Die Partie findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, GESA, Altstätten).

Telegramm: FC Montlingen 1 - FC Altstätten 1 5:0 (3:0) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 7. Valdet Istrefi (Penalty) 1:0.24. Michel Gadient 2:0. 35. Bünyamin Uyanik 3:0. 55. Valdet Istrefi 4:0. 61. Bünyamin Uyanik 5:0. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Argurian Bojaxhi, Manuel Bont, Fabio Wörnhard, Florian Haltiner, Sandro Lüchinger, Michel Gadient, Fabio Klingler, Mauro Malacrida, Valdet Istrefi, Bünyamin Uyanik. – Altstätten: Jan Imlig, Sandro Walt, Simon Eugster, Thomas Ritter, Simon Lichtenstern, Loris Liiro Peluso, Manuel Stüdli, Damian Moser, Kevin Steiger, Adis Hujdur, Mergim Osmani. – Verwarnungen: 25. Kevin Steiger, 60. Fabio Wörnhard, 60. Yanik Lüchinger, 73. Jan Meier, 85. Damian Moser.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Montlingen 1 - FC Altstätten 1 5:0, FC Rheineck 1 - US Schluein Ilanz 1 3:2

Tabelle: 1. FC Rorschach-Goldach 17 1 10 Spiele/26 Punkte (34:9). 2. FC Romanshorn 1 10/22 (27:12), 3. FC Mels 1 10/19 (25:19), 4. FC Ruggell 1 10/16 (18:12), 5. FC Montlingen 1 10/15 (24:21), 6. FC Au-Berneck 05 1 10/15 (14:17), 7. FC Vaduz 2 10/14 (19:15), 8. FC Arbon 05 1 10/12 (17:21), 9. FC St. Margrethen 1 10/9 (13:20), 10. FC Rheineck 1 10/9 (12:25), 11. US Schluein Ilanz 1 10/7 (14:28), 12. FC Altstätten 1 10/3 (11:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.06.2021 00:04 Uhr.