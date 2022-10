2. Liga, Gruppe 1 Montlingen beendet Niederlagenserie gegen Uzwil – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Montlingen nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Uzwil gewinnt Montlingen am Samstag auswärts 2:1. 02.10.2022, 19.29 Uhr

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 16 Minuten: Nando Lüchinger eröffnete in der 34. Minute das Skore, als er für Montlingen das 1:0 markierte. Valdet Istrefi erhöhte in der 40. Minute zur 2:0-Führung für Montlingen. Kostadin Mitrov brachte Uzwil in der 50. Minute auf ein Tor heran. Das 1:2 blieb aber der Schlussstand.

Bei Uzwil sah Dejan Misic (77.) die rote Karte. Gelb erhielt Dejan Misic (75.). Bei Montlingen erhielten Sandro Lüchinger (15.), Fabio Wörnhard (23.) und Fabio Klingler (44.) eine gelbe Karte.

Montlingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 6. Montlingen hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Montlingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Herisau 1 (Platz 11). Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Nach der Niederlage büsst Uzwil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 8. Uzwil hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Uzwil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Altstätten 1. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Montlingen 1 1:2 (0:2) - Rüti, Henau – Tore: 34. Nando Lüchinger 0:1. 40. Valdet Istrefi 0:2. 50. Kostadin Mitrov 1:2. – Uzwil: Yorick Hostettler, Nemanja Boskovic, Velin Petrov, Andreas Böfer, Kostadin Mitrov, Milan Takats, Darko Boskovic, Aleksander Bojic, Irves Kucani, Mirko Milic, Dejan Misic. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Fabio Wörnhard, Fabio Klingler, Florian Haltiner, Flurin Zoller, Tarik Öztürk, Raffael Räss, Valdet Istrefi, Sandro Lüchinger, Nando Lüchinger, Fitim Ramadani. – Verwarnungen: 15. Sandro Lüchinger, 23. Fabio Wörnhard, 44. Fabio Klingler, 75. Dejan Misic – Ausschluss: 77. Dejan Misic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

