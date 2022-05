Frauen 2. Liga Michelle Walt führt Widnau mit drei Toren zum Sieg gegen Romanshorn Widnau gewinnt am 09.05.2022, 10.56 Uhr

(chm)

Sonntag

zuhause gegen Romanshorn 4:1.

Den Auftakt machte Ayla Helbling, die in der 41. Minute für Widnau zum 1:0 traf. Widnau baute die Führung in der 49. Minute (Michelle Walt) weiter aus (2:0). Widnau baute in der 60. Minute die Führung für Widnau weiter aus: Torschützin war erneut Michelle Walt.

Nur zwei Minuten später traf Michelle Walt erneut, so dass es in der 62. Minute 4:0 für Widnau hiess. Den Schlussstand stellte Adela Gibasová in der 88. Minute her, als sie für Romanshorn auf 1:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Romanshorn für Luana Pfomann (3.) und Jacqueline Germann (19.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Widnau, Winona Berweger (56.) kassierte sie.

Widnau spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.9 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 41 geschossenen Toren Rang 4.

Widnau liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 16 Spielen bei 34 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Widnau hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Widnau auswärts mit FC Rapperswil-Jona 2 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 15. Mai statt (10.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Mit der Niederlage rückt Romanshorn in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 24 Punkten neu Platz 6. Nach drei Siegen in Serie verliert Romanshorn erstmals wieder.

Für Romanshorn geht es daheim gegen FC Uzwil 1 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Widnau 1 - FC Romanshorn 1 4:1 (1:0) - Aegeten, Widnau – Tore: 41. Ayla Helbling 1:0. 49. Michelle Walt 2:0. 60. Michelle Walt 3:0. 62. Michelle Walt 4:0. 88. Adela Gibasová 4:1. – Widnau: Lea Spreiter, Winona Berweger, Jessica Gstöhl, Joya Baumgartner, Leonie Ritz, Nadja Berweger, Erika Gschwend, Alida Haltiner, Ayla Helbling, Eva Dietsche, Michelle Walt. – Romanshorn: Karin Raymann, Julia Ottenburg, Jessica Lienemann, Janine Schindler, Nina Manser, Franziska Sallmann, Jacqueline Germann, Luana Pfomann, Anja Hugentobler, Nadine Lang, Adela Gibasová. – Verwarnungen: 3. Luana Pfomann, 19. Jacqueline Germann, 56. Winona Berweger.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2022 10:53 Uhr.