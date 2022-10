4. Liga, Gruppe 2 Michael Giger führt Gams mit drei Toren zum Sieg gegen Thusis/Cazis Gams setzt seine Siegesserie auch gegen Thusis/Cazis fort. Das 5:0 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Serie. 20.10.2022, 23.26 Uhr

(chm)

In der 7. Minute war es an Michael Giger, Gams 1:0 in Führung zu bringen. Aydin Demirci sorgte in der 40. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gams. Michael Giger baute in der 67. Minute die Führung für Gams weiter aus (3:0).

Gams erhöhte in der 73. Minute seine Führung durch Nicolas Fäh weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Michael Giger, der in der 75. Minute die Führung für Gams auf 5:0 ausbaute.er Traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Thusis/Cazis für Laurin Rüedi (56.) und Domenik Manka (58.). Gams blieb ohne Karte.

Die Offensive von Gams hat bislang häufig überzeugt: In acht Spielen hat sie total 46 Tore erzielt, was einem Schnitt von 5.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Thusis/Cazis kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 32 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4 Toren pro Spiel (Rang 10).

Gams verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach acht Spielen 24 Punkte auf dem Konto. Gams hat bisher immer gewonnen, nämlich achtmal.

Gams bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Sevelen 1. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (16.00 Uhr, Pilgerbrunnen, Gams).

Für Thusis/Cazis hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 9. Thusis/Cazis hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Thusis/Cazis spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Haag 1 (Platz 5). Das Spiel findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Telegramm: FC Thusis/Cazis 2a Grp. - FC Gams 1 0:5 (0:2) - St. Martin, Cazis – Tore: 7. Michael Giger 0:1. 40. Aydin Demirci 0:2. 67. Michael Giger 0:3. 73. Nicolas Fäh 0:4. 75. Michael Giger 0:5. – Thusis/Cazis: Paul Misetic, Roger Capaul, Elia Senn, Lucas Riedhauser, Dario Rüedi, Domenik Manka, Silvan Ambühl, Laurin Rüedi, Francesco Direnzo, Samuel Komposch, Robin Tillessen. – Gams: Adrian Dürr, Luka Sabljo, Haris Odobasic, Raphael Wyss, Christian Näf, Nicolas Fäh, Dennis Demirci, Aydin Demirci, Furkan Bolat, Philip Näf, Michael Giger. – Verwarnungen: 56. Laurin Rüedi, 58. Domenik Manka.

