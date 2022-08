2. Liga, Gruppe 1 Mels und Ems ohne Sieger im Auftaktspiel Mels und Ems teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 2:2 aus. 23.08.2022, 23.01 Uhr

(chm)

Zweimal ging Ems in Führung. Doch Mels schaffte jeweils den Ausgleich.

Janique Gringer eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Ems das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 23. Minute, als Lauro Gurzeler für Mels traf. Andri Hunger brachte Ems 2:1 in Führung (42. Minute). Den Ausgleich für Mels erzielte Ramon Gartmann. Er war in der 65. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Mels sah Daniel Lipovac (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Lauro Gurzeler (56.), Daniel Lipovac (67.) und Luca Di Nita (69.). Bei Ems erhielten Hanad Beso (58.) und Janique Gringer (79.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Mels auf dem siebten Rang. Mels tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Flawil 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

In der Tabelle steht Ems nach dem ersten Spiel auf Rang 6. Für Ems geht es in einem Heimspiel gegen FC Uzwil 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (15.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Mels 1 - FC Ems 1 2:2 (1:2) - Tiergarten, Mels – Tore: 13. Janique Gringer 0:1. 23. Lauro Gurzeler 1:1. 42. Andri Hunger 1:2. 65. Ramon Gartmann 2:2. – Mels: Samuel Müller, Robin Marthy, Lauro Gurzeler, Luca Di Nita, Daniel Lipovac, Ramon Gartmann, Manuel Kalberer, Manuel Willi, Luca Bleisch, Marco Kohler, Pablo Müller. – Ems: Simon Bühler, Hanan Beso, Hanad Beso, Enes Salihagic, Mahir Beso, Lorenzo Cazzato, Janique Gringer, Andri Hunger, Pierin Frizzoni, Livio Bonderer, Agon Topalli. – Verwarnungen: 56. Lauro Gurzeler, 58. Hanad Beso, 67. Daniel Lipovac, 69. Luca Di Nita, 79. Janique Gringer – Ausschluss: 76. Daniel Lipovac.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

