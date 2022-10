2. Liga, Gruppe 1 Mels und Altstätten teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Mels und Altstätten gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 01.10.2022, 16.36 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Mels die Führung. Torschütze in der 9. Minute war Ramon Gartmann. Den Ausgleich erzielte Amar Uzunovic in der 27. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Mels sah Lauro Gurzeler (88.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Pierin Gantenbein (52.) und Ramon Gartmann (65.). Gelbe Karten gab es bei Altstätten für Manuel Stüdli (72.), Carlo Göldi (77.) und Sahin Irisme (86.).

In seiner Gruppe hat Mels den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 14 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Mels nicht verändert. Neun Punkte bedeuten Rang 5. Mels hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Mels in einem Auswärtsspiel mit FC Winkeln SG 1 (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Oktober (20.15 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Altstätten bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 13 Punkte. Altstätten hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Altstätten geht es zuhause gegen FC Uzwil 2 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Telegramm: FC Mels 1 - FC Altstätten 1 1:1 (1:1) - Tiergarten, Mels – Tore: 9. Ramon Gartmann 1:0. 27. Amar Uzunovic 1:1. – Mels: Samuel Müller, Robin Marthy, Daniel Lipovac, Lauro Gurzeler, Pierin Gantenbein, Manuel Willi, Veton Aliji, Ramon Gartmann, Luca Bleisch, Marco Kohler, Pablo Müller. – Altstätten: Mirel Eugster, Noah Zünd, Damian Moser, Yanik Lüchinger, Simon Lichtenstern, Loris Liiro Peluso, Kevin Steiger, Manuel Stüdli, Patrick Babic, Adis Hujdur, Amar Uzunovic. – Verwarnungen: 52. Pierin Gantenbein, 65. Ramon Gartmann, 72. Manuel Stüdli, 77. Carlo Göldi, 86. Sahin Irisme – Ausschluss: 88. Lauro Gurzeler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

