2. Liga, Gruppe 1 Mels siegt gegen Montlingen – Siegtreffer in 85. Minute Das 2:1 zuhause gegen Montlingen ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Mels. 28.08.2021, 09.24 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Mels gelang Jindrich Stehlik in der 85. Minute. In der 7. Minute hatte Luca Bleisch Mels in Führung gebracht. Der Ausgleich für Montlingen fiel in der 11. Minute durch Argurian Bojaxhi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Mels erhielten Samuel Prisset (25.) und Nicolin Gantenbein (71.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Montlingen, Manuel Bont (60.) kassierte sie.

Nach dem zweiten Spiel steht Mels mit sechs Punkten auf dem ersten Rang. Für Mels geht es auf fremdem Terrain gegen FC Au-Berneck 05 1 weiter. Das Spiel findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Nach dem zweiten Spiel steht Montlingen mit einem Punkt auf dem neunten Rang. Für Montlingen geht es daheim gegen FC Herisau 1 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: FC Mels 1 - FC Montlingen 1 2:1 (1:1) - Tiergarten, Mels – Tore: 7. Luca Bleisch 1:0. 11. Argurian Bojaxhi 1:1. 85. Jindrich Stehlik 2:1. – Mels: Niklas Jäger, Robin Marthy, Ramon Gartmann, Lauro Gurzeler, Samuel Prisset, Angelo Willi, Marco Wildhaber, Manuel Kalberer, Luca Bleisch, Marco Kohler, Jindrich Stehlik. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Niklaas Oliver Christof, Manuel Bont, Sandro Lüchinger, Mauro Malacrida, Florian Haltiner, Valdet Istrefi, Nando Lüchinger, Fabio Klingler, Argurian Bojaxhi, Michel Gadient. – Verwarnungen: 25. Samuel Prisset, 60. Manuel Bont, 71. Nicolin Gantenbein.

Tabelle: 1. FC Mels 1 2 Spiele/6 Punkte (8:1). 2. FC Ems 1 1/3 (3:0), 3. FC St. Margrethen 1 1/3 (2:1), 4. FC Herisau 1 1/1 (2:2), 5. FC Au-Berneck 05 1 1/1 (0:0), 6. US Schluein Ilanz 1 1/1 (2:2), 7. KF Dardania St. Gallen 1 1/1 (1:1), 8. FC Vaduz 2 1/1 (1:1), 9. FC Montlingen 1 2/1 (1:2), 10. FC Abtwil-Engelburg 1 1/0 (0:3), 11. FC Winkeln SG 1 1/0 (0:6), 12. FC Ruggell 1 1/0 (1:2).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2021 09:21 Uhr.