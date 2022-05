2. Liga, Gruppe 1 Mels siegt 4:1 im Spitzenspiel gegen Herisau Mels setzt seine Siegesserie auch gegen Herisau fort. Das 4:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge. 08.05.2022, 09.50 Uhr

Herisau ging zunächst in der 5. Minute in Führung, als Joël Kurzbauer zum 1:0 traf. In der 18. Minute gelang Mels jedoch durch Manuel Willi der Ausgleich. In der 24. Minute gelang Jindrich Stehlik der Führungstreffer zum 2:1 für Mels.

Mels baute die Führung in der 30. Minute (Luca Bleisch) weiter aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Lauro Gurzeler, der in der 35. Minute die Führung für Mels auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total neun Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Mels. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Herisau.

In seiner Gruppe hat Mels den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 48 Tore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match. In der Abwehr ist Mels sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 21 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 1).

Mels behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 17 Spielen 39 Punkte auf dem Konto. Für Mels ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Mels geht es auf fremdem Terrain gegen FC Vaduz 2 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (11. Mai) (20.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Für Herisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 3. Herisau hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Herisau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Ruggell 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am Dienstag (10. Mai) statt (20.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Herisau 1 - FC Mels 1 1:4 (1:4) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 5. Joël Kurzbauer (Penalty) 1:0.18. Manuel Willi 1:1. 24. Jindrich Stehlik 1:2. 30. Luca Bleisch 1:3. 35. Lauro Gurzeler 1:4. – Herisau: Philipp Rosenfelder, Alburon Dautaj, Marko Susic, Isaac Machado Ramalho, Nikola Gavrilovic, Diogo Gomes Goncalves, Joël Kurzbauer, Cristian Tolino, Joel Ehrbar, Simone Loprete, David Bischof. – Mels: Niklas Jäger, Robin Marthy, Lauro Gurzeler, Ramon Gartmann, Daniel Lipovac, Angelo Willi, Marco Wildhaber, Manuel Willi, Luca Bleisch, Eric Stump, Jindrich Stehlik. – Verwarnungen: 23. Diogo Gomes Goncalves, 39. Jindrich Stehlik, 43. Joël Kurzbauer, 43. Robin Marthy, 43. Joel Ehrbar, 45. Daniel Lipovac, 46. Luca Bleisch, 48. Marco Schmid, 72. Lauro Gurzeler.

