2. Liga, Gruppe 1 Mels setzt Siegesserie auch gegen St. Margrethen fort Mels setzt seine Siegesserie auch gegen St. Margrethen fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 01.05.2022, 06.42 Uhr

St. Margrethen ging zunächst in Führung, als Nurkan Ibrahimi in der 4. Minute traf. Dann glich aber Eric Stump (43.) für Mels aus. Angelo Willi in der 56. Minute und Jindrich Stehlik in der 86. Minute brachten Mels sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam St. Margrethen noch auf 2:3 heran. Nurkan Ibrahimi war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Mels erhielten Jindrich Stehlik (59.), Manuel Willi (61.) und Marco Wildhaber (66.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei St. Margrethen für Fabio Künzler (25.), Ahmet Cetinkaya (42.) und Albert Prenaj (62.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Mels bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Mels seine Position an der Tabellenspitze. Nach 16 Spielen hat das Team 36 Punkte. Mels hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mels bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Herisau 1. Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Nach der Niederlage büsst St. Margrethen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 8. St. Margrethen hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für St. Margrethen geht es daheim gegen FC Ems 1 (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 8. Mai statt (15.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: FC Mels 1 - FC St. Margrethen 1 3:2 (1:1) - Tiergarten, Mels – Tore: 4. Nurkan Ibrahimi 0:1. 43. Eric Stump 1:1. 56. Angelo Willi 2:1. 86. Jindrich Stehlik 3:1. 92. Nurkan Ibrahimi 3:2. – Mels: Niklas Jäger, Robin Marthy, Lauro Gurzeler, Pierin Gantenbein, Daniel Lipovac, Angelo Willi, Ramon Gartmann, Marco Wildhaber, Luca Bleisch, Eric Stump, Jindrich Stehlik. – St.Margrethen: Teoman Dastan, Fabio Künzler, Aaron Korunka, Furkan Sarac, Florent Imeri, Rilind Shala, Albert Prenaj, Ahmet Cetinkaya, Nurkan Ibrahimi, Oguzhan Aydin, Ueverton Da Silva Matano. – Verwarnungen: 25. Fabio Künzler, 42. Ahmet Cetinkaya, 59. Jindrich Stehlik, 61. Manuel Willi, 62. Albert Prenaj, 66. Marco Wildhaber.

