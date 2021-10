2. Liga, Gruppe 1 Mels setzt Siegesserie auch gegen Ems fort Mels setzt seine Siegesserie auch gegen Ems fort. Das 2:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 31.10.2021, 23.12 Uhr

(chm)

Jindrich Stehlik erzielte in der 38. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Mels. Jindrich Stehlik war es auch, der in der 54. Minute Mels weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0.

Bei Mels erhielten Jindrich Stehlik (73.) und Eric Stump (92.) eine gelbe Karte. Bei Ems erhielten Pierin Frizzoni (49.) und Janique Gringer (81.) eine gelbe Karte.

Mels hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 29 Tore erzielte.

Der Sieg bedeutet für Mels die Tabellenführung. Das Team hat nach zehn Spielen 20 Punkte auf dem Konto. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Für Mels ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Mels zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte US Schluein Ilanz 1. Diese Begegnung findet am 6. November statt (15.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Für Ems hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Ems hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ems auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Herisau 1. Das Spiel findet am 6. November statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Ems 1 - FC Mels 1 0:2 (0:1) - EMS – Tore: 38. Jindrich Stehlik 0:1. 54. Jindrich Stehlik 0:2. – Ems: Nicola Hartmann, Hanan Beso, Hanad Beso, Mahir Beso, Karthik Koneswarasingam, Agon Topalli, Pierin Frizzoni, Andri Hunger, Nathanael Nsingui, Janique Gringer, Mitko Gjorgjievski. – Mels: Cristiano Cardoso Teixeira, Pierin Gantenbein, Michael Tscherfinger, Lauro Gurzeler, Adriano Lipovac, Manuel Kalberer, Ramon Gartmann, Angelo Willi, Luca Bleisch, Marco Kohler, Jindrich Stehlik. – Verwarnungen: 49. Pierin Frizzoni, 73. Jindrich Stehlik, 81. Janique Gringer, 92. Eric Stump.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Ems 1 - FC Mels 1 0:2, FC Vaduz 2 - FC Herisau 1 2:4

Tabelle: 1. FC Mels 1 10 Spiele/20 Punkte (29:14). 2. FC Vaduz 2 10/20 (29:16), 3. FC Herisau 1 10/19 (31:15), 4. KF Dardania St. Gallen 1 10/18 (23:11), 5. FC Abtwil-Engelburg 1 10/17 (25:20), 6. FC Ruggell 1 9/14 (16:19), 7. FC Winkeln SG 1 10/14 (15:20), 8. FC Ems 1 9/10 (13:12), 9. FC St. Margrethen 1 10/10 (14:24), 10. FC Au-Berneck 05 1 10/9 (11:19), 11. FC Montlingen 1 10/8 (12:26), 12. US Schluein Ilanz 1 10/5 (11:33).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.11.2021 00:09 Uhr.