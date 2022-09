2. Liga, Gruppe 1 Mels bezwingt auswärts Montlingen Mels gewinnt am Sonntag auswärts gegen Montlingen 3:2. 26.09.2022, 11.27 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Luca Bleisch für Mels. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Mels stellte Pablo Müller in Minute 48 her. In der 49. Minute gelang Montlingen (Nando Lüchinger) der Anschlusstreffer (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Mels stellte Marco Kohler in Minute 69 her. In der Schlussphase kam Montlingen noch auf 2:3 heran. Maik Büchel war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Montlingen sah Menderes Caglar (66.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Mels erhielten Pierin Gantenbein (18.), Daniel Lipovac (41.) und Pablo Müller (47.) eine gelbe Karte.

Dass Mels viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Mels durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mels machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 5. Mels hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mels tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Altstätten 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (30. September) (20.15 Uhr, Tiergarten, Mels).

Mit der Niederlage rückt Montlingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 7. Für Montlingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Montlingen in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Uzwil 2 (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (18.30 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Montlingen 1 - FC Mels 1 2:3 (1:2) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 3. Luca Bleisch 0:1. 48. Pablo Müller 0:2. 49. Nando Lüchinger 1:2. 69. Marco Kohler 1:3. 92. Maik Büchel 2:3. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Fabio Wörnhard, Fabio Klingler, Florian Haltiner, Sven Eugster, Flurin Zoller, Fitim Ramadani, Menderes Caglar, Nando Lüchinger, Sandro Gotal, Valdet Istrefi. – Mels: Samuel Müller, Robin Marthy, Luca Di Nita, Lauro Gurzeler, Pierin Gantenbein, Manuel Willi, Veton Aliji, Daniel Lipovac, Luca Bleisch, Marco Kohler, Pablo Müller. – Verwarnungen: 18. Pierin Gantenbein, 41. Daniel Lipovac, 47. Pablo Müller – Ausschluss: 66. Menderes Caglar.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 04:31 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.