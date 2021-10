Frauen 3. Liga Melanie Schlegel führt Münsterlingen mit vier Toren zum Sieg gegen Uznach Sieg für Münsterlingen: Gegen Uznach gewinnt das Team am Sonntag auswärts 5:2. 18.10.2021, 01.48 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Melanie Schlegel in der 4. Minute. Sie traf für Münsterlingen zum 1:0. Per Elfmeter glich Cora Glarner das Spiel in der 10. Minute für Uznach wieder aus. In der 26. Minute gelang Alessia Ursina Alig der Führungstreffer zum 2:1 für Münsterlingen.

In der 42. Minute traf Cora Glarner für Uznach zum 2:2-Ausgleich. Melanie Schlegel schoss Münsterlingen in der 45. Minute zur 3:2-Führung. Fünf Minuten dauerte es, ehe Melanie Schlegel erneut erfolgreich war. Sie traf in der 50. Minute zum 4:2 für Münsterlingen. Melanie Schlegel war es auch, die in der 66. Minute Münsterlingen weiter in Führung brachte. Ihr vierter Treffer in Folge bedeutete das 5:2.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Uznach kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 7).

Münsterlingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 5. Münsterlingen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Münsterlingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Münsterlingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Gossau 1 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (19.15 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Nach der Niederlage büsst Uznach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 9. Für Uznach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Uznach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Chur 97 1 Grp. An, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (17.00 Uhr, Ringstrasse, Chur).

Telegramm: FC Uznach 1 - FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 2:5 (2:3) - Benknerstrasse, Uznach – Tore: 4. Melanie Schlegel 0:1. 10. Cora Glarner (Penalty) 1:1.26. Alessia Ursina Alig 1:2. 42. Cora Glarner 2:2. 45. Melanie Schlegel 2:3. 50. Melanie Schlegel 2:4. 66. Melanie Schlegel 2:5. – Uznach: Ladina Stark, Nina Kuster, Olivia Hinder, Naomi Grisoni, Michaela Giger, Carmen Brunner, Coline Richter, Cora Glarner, Sandra Jud, Célina Rüegg, Iris Kistler. – Muensterlingen: Dalia Abella Grande, Sandra Manser, Cheyenne Grob, Samira Wick, Leonie Kistler, Hanna Dzaferovic, Melanie Lieberherr, Jelena Scherrer, Kim Burri, Melanie Schlegel, Alessia Ursina Alig. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Weinfelden-Bürglen 1 - FC Wittenbach 1 3:0, FC Gossau 1 - FC Uzwil 2 2:1, FC Uznach 1 - FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 2:5, FC Kirchberg 2 Grp. - FC Widnau 2 0:1

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1 8 Spiele/21 Punkte (27:8). 2. FC Frauenfeld 1 7/19 (29:7), 3. Chur 97 1 Grp. 7/16 (22:11), 4. FC Wittenbach 1 7/13 (15:15), 5. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 7/10 (21:25), 6. FC Kirchberg 2 Grp. 7/10 (18:15), 7. FC Balzers 2 Grp. 7/9 (15:23), 8. FC Widnau 2 8/7 (10:20), 9. FC Uznach 1 7/6 (12:20), 10. FC Gossau 1 7/3 (14:25), 11. FC Uzwil 2 8/3 (9:23).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 01:45 Uhr.