3. Liga, Gruppe 4 Mario Kuhn führt Kirchberg mit drei Toren zum Sieg gegen Kreuzlingen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 12) ist Kirchberg am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Kreuzlingen gerecht geworden und hat zuhause 4:2 gewonnen. 31.10.2022, 22.40 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Mario Kuhn für Kirchberg. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 13. Minute hergestellt: Reda Laidouci traf für Kreuzlingen. Aaron Schweizer schoss Kirchberg in der 35. Minute zur 2:1-Führung.

Mario Kuhn erhöhte in der 38. Minute zur 3:1-Führung für Kirchberg. In der 60. Minute baute der gleiche Mario Kuhn die Führung für Kirchberg weiter aus. Der Treffer fiel mittels Penalty. Den Schlussstand stellte Marco William De Oliveira Gouveia in der 75. Minute her, als er für Kreuzlingen auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Kirchberg, nämlich für Silvan Oberholzer (52.). Eine Verwarnung gab es für Kreuzlingen, nämlich für Albin Murtaj (49.).

Zahlreiche Gegentore sind für Kreuzlingen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4.2 Tore pro Partie (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Kirchberg um einen Platz nach vorne. 19 Punkte bedeuten Rang 3. Kirchberg hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kirchberg spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Dussnang 1 (Platz 8). Das Spiel findet am 5. November statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Kreuzlingen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Kreuzlingen hat bisher einmal gewonnen und neunmal verloren.

Kreuzlingen trifft im nächsten Spiel zuhause auf SC Aadorf 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (14.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Kirchberg 1 - FC Kreuzlingen 2 4:2 (3:1) - Sonnmatt, Kirchberg SG – Tore: 11. Mario Kuhn 1:0. 13. Reda Laidouci 1:1. 35. Aaron Schweizer 2:1. 38. Mario Kuhn 3:1. 60. Mario Kuhn (Penalty) 4:1.75. Marco William De Oliveira Gouveia 4:2. – Kirchberg: Aaron Schweizer, Franco Loser, Patrik Brändle, Levin Rodrigues, Mario Kuhn, Florian Schefer, Simon Wohlgensinger, Adrian Oberholzer, Silvan Oberholzer, Yannic Lang, Aaron Ress. – Kreuzlingen: Alen Gloncsak, Ljubo Vasic, Albin Murtaj, Filip Cvetanovic, Nikola Vasic, Blerand Berisha, Martin Veleslavic, Reda Laidouci, Wisam Al Naemi, Kristjan Ramaj, Hallil Ince. – Verwarnungen: 49. Albin Murtaj, 52. Silvan Oberholzer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 23:36 Uhr.

