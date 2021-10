3. Liga, Gruppe 4 Marco Eugster führt Tägerwilen mit drei Toren zum Sieg gegen Münsterlingen Münsterlingen lag gegen Tägerwilen deutlich vorne, nämlich 2:0 (10. Minute) - und verlor dennoch. Tägerwilen feiert einen 7:2-Heimsieg. 17.10.2021, 21.13 Uhr

Durch Tore von Tolga Özdemir (3.) und Sascha Forster (10.) ging Münsterlingen bis in die 10. Minute mit 2:0 in Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Tägerwilen: Edmond Mulaj sorgte in der 18. Minute für Tägerwilen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Marco Eugster glich in der 21. Minute für Tägerwilen aus. Es hiess 2:2. der gleiche Marco Eugster war auch gleich für den Führungstreffer zum 3:2 für Tägerwilen verantwortlich. Er traf erneut in der 42. Spielminute. Mit seinem Tor in der 49. Minute brachte Nino Arganese Tägerwilen mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Rafael Eugster baute in der 53. Minute die Führung für Tägerwilen weiter aus (5:2). Erneut Marco Eugster baute in der 54. Minute die Führung für Tägerwilen weiter aus (6:2). Das letzte Tor der Partie erzielte Nino Arganese, der in der 92. Minute die Führung für Tägerwilen auf 7:2 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Tägerwilen für Simone Ciraci (56.) und Elmedin Pajaziti (76.). Bei Münsterlingen erhielten Dario Zimmermann (26.) und Silas Meister (56.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Tägerwilen ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 5 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Münsterlingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 20 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Tägerwilen: Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 2. Tägerwilen hat bisher siebenmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Tägerwilen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wil 1900 1 (Rang 10). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Bergholz, Wil).

Für Münsterlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Für Münsterlingen war es bereits die vierte Niederlage in Serie. Münsterlingen verlor zudem erstmals zuhause.

Mit dem viertplatzierten FC Wängi 1 kriegt es Münsterlingen als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Mittwoch (20. Oktober) statt (20.15 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: FC Tägerwilen 1 - FC Münsterlingen 1 7:2 (3:2) - Tägermoos, Tägerwilen – Tore: 3. Tolga Özdemir 0:1. 10. Sascha Forster 0:2. 18. Edmond Mulaj 1:2. 21. Marco Eugster 2:2. 42. Marco Eugster 3:2. 49. Nino Arganese 4:2. 53. Rafael Eugster 5:2. 54. Marco Eugster 6:2. 92. Nino Arganese 7:2. – Taegerwilen: Alen Mujkanovic, Mario Uhler, Andrejs Hermann, Pascal Geisselhardt, Zvonimir Fantov, Alessio Ciraci, Nino Arganese, Edmond Mulaj, Rafael Eugster, Marco Eugster, Andrea Patelli. – Muensterlingen: Luca Alder, Georg Ulmer, Kevin Forster, Reto Zürcher, Dario Zimmermann, Sascha Forster, Afif Ghribi, Silas Meister, Simon Najdenik, Dominik Lüthi, Tolga Özdemir. – Verwarnungen: 26. Dario Zimmermann, 56. Simone Ciraci, 56. Silas Meister, 76. Elmedin Pajaziti.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Dussnang 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 1:3, FC Tägerwilen 1 - FC Münsterlingen 1 7:2

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 8 Spiele/24 Punkte (20:5). 2. FC Tägerwilen 1 8/22 (40:17), 3. FC Neukirch-Egnach 1 8/15 (17:10), 4. FC Wängi 1 7/13 (13:7), 5. FC Kreuzlingen 2 8/12 (10:15), 6. FC Dussnang 1 8/12 (15:18), 7. SC Aadorf 1 8/12 (18:20), 8. FC Münchwilen 1 8/7 (12:21), 9. FC Frauenfeld 2 8/6 (14:18), 10. FC Wil 1900 1 8/5 (10:23), 11. FC Münsterlingen 1 7/4 (11:20), 12. FC Romanshorn 2 8/4 (7:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 21:11 Uhr.