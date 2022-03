2. Liga, Gruppe 1 Luca Rölli rettet Winkeln einen Punkt gegen Au-Berneck 05 Je ein Punkt für Winkeln und Au-Berneck 05: Die Teams trennen sich 2:2 27.03.2022, 08.47 Uhr

Zweimal legte Au-Berneck 05 vor, zweimal glich Winkeln aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel für Au-Berneck 05: Flamur Bojaxhi brachte seine Mannschaft in der 42. Minute 1:0 in Führung. Winkeln glich in der 57. Minute durch Ruben Melim Almeida aus. In der 83. Minute gelang Tobias Dierauer der Führungstreffer zum 2:1 für Au-Berneck 05. Doch die Führung währte nur kurz. Luca Rölli sorgte nur drei Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Winkeln.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Au-Berneck 05 erhielten Mihai Giovanny Popescu (25.) und Jaro Böhrer (29.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Winkeln erhielt: Yanic Ammann (45.)

Die Tabellensituation hat sich für Winkeln nicht verändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 7. Winkeln hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Winkeln tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Mels 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 2. April statt (16.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Für Au-Berneck 05 hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 9. Au-Berneck 05 hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Au-Berneck 05 trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Montlingen 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - FC Au-Berneck 05 1 2:2 (0:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 42. Flamur Bojaxhi 0:1. 57. Ruben Melim Almeida 1:1. 83. Tobias Dierauer 1:2. 86. Luca Rölli 2:2. – Winkeln: Simon Staub, Lars Hörler, Marc Hörler, Patrik Broger, Dominic Räber, Alfa Manuel Djana Casado, Fabian Steinemann, Yanic Ammann, Ruben Melim Almeida, Colin Twumasi, Marc Grünenfelder. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Carlo Lamorte, Endrit Bekjiri, Mihai Giovanny Popescu, Jaro Böhrer, Jetmir Lakna, Gabriele Lamorte, Mario Zivic, Giuliano Lamorte, Daniele Varano, Flamur Bojaxhi. – Verwarnungen: 25. Mihai Giovanny Popescu, 29. Jaro Böhrer, 45. Yanic Ammann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

