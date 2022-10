Frauen 2. Liga Luana Pfomann rettet Romanshorn einen Punkt gegen Ebnat-Kappel 2:2 lautet das Resultat zwischen Romanshorn und Ebnat-Kappel. Die Teams teilen sich die Punkte. 09.10.2022, 06.52 Uhr

(chm)

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Romanshorn einen Punkt, als Luana Pfomann in der 92. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Romanshorn: Zum Auftakt der Partie hatte Adela Gibasová ihr Team in der 6. Minute in Führung geschossen. Gleichstand war in der 17. Minute hergestellt: Selin Roth traf für Ebnat-Kappel. Selin Roth war auch gleich für die 2:1-Führung (63. Minute) für Ebnat-Kappel verantwortlich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Noemi Locher von Romanshorn erhielt in der 89. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Romanshorn zu den Besten: Die total 9 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 2).

Nach dem Unentschieden verliert Romanshorn einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 8. Romanshorn hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Romanshorn spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Widnau 1 (Platz 4). Die Partie findet am 16. Oktober statt (11.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Für Ebnat-Kappel hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 6. Ebnat-Kappel hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Auf Ebnat-Kappel wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das fünftplatzierte Team FC Frauenfeld 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (19.15 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Ebnat-Kappel 1 2:2 (1:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 6. Adela Gibasová 1:0. 17. Selin Roth 1:1. 63. Selin Roth 1:2. 92. Luana Pfomann 2:2. – Romanshorn: Janine Schindler, Livia Schori, Noemi Locher, Karin Raymann, Adela Gibasová, Luana Pfomann, Carina Vanessa Guerreiro Viriato, Gülsah Ayse Demircan, Franziska Sallmann, Saskia Fehr, Anja Hugentobler. – Ebnatkappel: Noemi Strasser, Anja Forrer, Lara Gabathuler, Rahel Abderhalden, Leandra Aerne, Patricia Forrer, Siri Bucherini, Flavia Cemin, Olivia Castelberg, Selin Roth, Amira Baumgartner. – Verwarnungen: 89. Noemi Locher.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 06:49 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.