2. Liga, Gruppe 2 Linth sorgt bei Arbon für Überraschung – Siegtreffer in allerletzter Minute Überraschender Sieg für Linth: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Arbon (5. Rang) zuhause 3:2 geschlagen. 27.03.2022, 18.38 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Linth das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Esmir Rastoder.

Joel Haltinner hatte mit dem ersten Tor der Partie (12. Minut.) arbon 1:0 in Führung gebracht. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 44, als Angelo Contardi für Linth erfolgreich war. Joel Haltinner schoss Arbon in der 65. Minute zur 2:1-Führung. Der Ausgleich für Linth fiel in der 87. Minute (Nikola Rikic).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Linth für Eray Erbinel (61.), Domingo Baumhackl (93.) und Florind Redzepi (96.). Gelbe Karten gab es bei Arbon für Dejan Peric (60.), Cédric Kriebel (64.) und Afet Mevmedoski (91.).

Der Sieg brachte Linth über den Strich. 13 Punkte bedeuten Rang 8. Das Team verbessert sich um drei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Schmerikon 1. Linth hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Linth siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Linth zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Bronschhofen 1. Das Spiel findet am 3. April statt (14.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Mit der Niederlage rückt Arbon in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 6. Arbon hat je viermal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Arbon in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rapperswil-Jona 2. Die Partie findet am 3. April statt (16.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Telegramm: FC Linth 04 2 - FC Arbon 05 1 3:2 (1:1) - SGU, Näfels – Tore: 12. Joel Haltinner 0:1. 44. Angelo Contardi 1:1. 65. Joel Haltinner 1:2. 87. Nikola Rikic 2:2. 92. Esmir Rastoder 3:2. – Linth: Elvedin Jakupovic, Levin Schindler, Nebojsa Miljic, Eray Erbinel, Nico Künzler, Edis Smajovic, Angelo Contardi, Severino Zambelli, Babelessa Backa, Florind Redzepi, Esmir Rastoder. – Arbon: Ali Basic, Marvin Merz, Refet Nesimi, Cédric Kriebel, Arxhende Rulani, Giosue Dannenmann, Semir Todorovac, Dejan Peric, Marco Ciullo, Kevin Bärlocher, Joel Haltinner. – Verwarnungen: 60. Dejan Peric, 61. Eray Erbinel, 64. Cédric Kriebel, 91. Afet Mevmedoski, 93. Domingo Baumhackl, 96. Florind Redzepi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 18:35 Uhr.