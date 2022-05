2. Liga, Gruppe 2 Linth gewinnt deutlich gegen Bischofszell Sieg für Linth: Gegen Bischofszell gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 8:1. 26.05.2022, 02.13 Uhr

(chm)

Bischofszell erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Samuel Weber ging das Team in der 17. Minute in Führung. In der 24. Minute traf Amar Sabanovic für Linth zum 1:1-Ausgleich.

Danach drehte Linth auf. Das Team schoss ab der 33. Minute noch sieben weitere Tore, während Bischofszell kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 8:1.

Die Torschützen für Linth waren: Amar Sabanovic (2 Treffer), Yves Sanchez (1 Treffer), Patrick Pereira Da Costa (1 Treffer), Pajtim Ismaili (1 Treffer), Gino Zambelli (1 Treffer), Florind Redzepi (1 Treffer) und André Gonçalves Caetano (1 Treffer). Einziger Torschütze für Bischofszell war: Samuel Weber (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bischofszell für Michael Spiegel (42.) und Samuel Weber (84.). Die einzige gelbe Karte bei Linth erhielt: André Gonçalves Caetano (89.)

Linth rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Für Linth ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Linth geht es auf fremdem Terrain gegen FC Sirnach 1 (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (28. Mai) (16.30 Uhr, Kett, Sirnach).

Für Bischofszell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 6. Bischofszell hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bischofszell spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Arbon 05 1 (Platz 4). Das Spiel findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Linth 04 2 - FC Bischofszell 1 8:1 (5:1) - SGU, Näfels – Tore: 17. Samuel Weber 0:1. 24. Amar Sabanovic 1:1. 33. Patrick Pereira Da Costa 2:1. 37. Florind Redzepi 3:1. 40. Gino Zambelli (Penalty) 4:1.44. Pajtim Ismaili (Penalty) 5:1.68. André Gonçalves Caetano 6:1. 75. Yves Sanchez 7:1. 82. Amar Sabanovic 8:1. – Linth: Nico Feusi, Gino Zambelli, Pascal Thrier, Fabrice Suter, Ivan Jakovljev, Patrick Pereira Da Costa, Florind Redzepi, Pajtim Ismaili, Eray Erbinel, Joel Zürni, Amar Sabanovic. – Bischo: Levin Spring, Flavio Schöb, Reto Dähler, Nicolas Spiegel, Mateo Rivas, Lars Musa, Robin Fitze, Florian Eggenberger, Michael Spiegel, Samuel Weber, Rinor Hiseni. – Verwarnungen: 42. Michael Spiegel, 84. Samuel Weber, 89. André Gonçalves Caetano.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.05.2022 01:35 Uhr.