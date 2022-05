4. Liga, Gruppe 6 Leander Zingg führt Niederwil mit drei Toren zum Sieg gegen KS-Sulgen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 10) ist Niederwil am Samstag seiner Favoritenrolle gegen KS-Sulgen gerecht geworden und hat auswärts 9:0 gewonnen. 29.05.2022, 00.54 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Niederwil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sechs. Zur Halbzeitpause war das Team 3:0 in Führung gelegen.

KS-Sulgen blieb ein Torerfolg versagt.

Matchwinner für Niederwil war Leander Zingg, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Niederwil waren: Timo Eugster (1 Treffer), Silvan Egger (1 Treffer), Michael Keller (1 Treffer), Justin Labhart Gianin (1 Treffer), Andrin Manser (1 Treffer) und Adrian Kaufmann (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Niederwil erhielt: Noah Scheiwiller (72.) die einzige gelbe Karte bei KS-Sulgen erhielt: Ravmetula Ramadani (4.)

Der Sturm von Niederwil sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 4.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 80 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für KS-Sulgen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 82 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Niederwil nicht verändert. 44 Punkte bedeuten Rang 2. Für Niederwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Niederwil geht es zuhause gegen FC Bischofszell 2 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

KS-Sulgen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. KS-Sulgen hat bisher einmal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

KS-Sulgen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SC Berg 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Telegramm: FC KS-Sulgen 1 - FC Niederwil 1 0:9 (0:3) - Thurfeld, Schönenberg – Tore: 4. Michael Keller (Penalty) 0:1.11. Andrin Manser 0:2. 12. Timo Eugster 0:3. 47. Justin Labhart Gianin 0:4. 50. Leander Zingg 0:5. 53. Adrian Kaufmann 0:6. 63. Leander Zingg 0:7. 83. Leander Zingg 0:8. 85. Silvan Egger 0:9. – Ks Sulgen: Amel Havziji, Ravmetula Ramadani, Elham Veseli, Erhan Erden, Nils Oberhänsli, Shinazi Ademi, Emir Memeti, Mevlan Avdiji, Robin Spring, Alex Gapi, Salem Jusufi. – Niederwil: Sandro Färber, David Eigenmann, Aaron Stettler, Jonas Züger, Andrin Manser, Timo Eugster, Adrian Kaufmann, Rico Wick, Noah Scheiwiller, Robin Kuratli, Michael Keller. – Verwarnungen: 4. Ravmetula Ramadani, 72. Noah Scheiwiller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 00:51 Uhr.