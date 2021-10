2. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Rinor Hiseni bringt Bischofszell Unentschieden gegen Rapperswil-Jona 1928 Im Spiel zwischen Bischofszell und Rapperswil-Jona 1928 gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 31.10.2021, 15.55 Uhr

(chm)

Ein Eigentor von Nicolas Spiegel brachte in der 15. Minute die 1:0-Führung für Rapperswil-Jona 1928. In der 32. Minute traf Lars Musa für Bischofszell zum 1:1-Ausgleich. Ardit Rexhepi schoss Rapperswil-Jona 1928 in der 48. Minute zur 2:1-Führung. Gleichstand war in der 91. Minute hergestellt: Rinor Hiseni traf für Bischofszell.

Gelbe Karten gab es bei Bischofszell für Antonio Macedo (46.) und Rinor Hiseni (92.). Bei Rapperswil-Jona 1928 erhielten Kademain Yao (33.) und Lorent Uka (40.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Bischofszell zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.6 Tore pro Partie (Rang 3).

Das Unentschieden bedeutet für Bischofszell einen Sprung in der Tabelle.

Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 6.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Bischofszell hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bischofszell spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Henau 1 (Platz 11). Die Partie findet am 7. November statt (14.00 Uhr, Rüti, Henau).

Rapperswil-Jona 1928 bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 24 Punkte. Rapperswil-Jona 1928 hat bisher siebenmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Rapperswil-Jona 1928 zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Romanshorn 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 7. November (16.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Telegramm: FC Bischofszell 1 - FC Rapperswil-Jona 2 2:2 (1:1) - Bruggfeld, Bischofszell – Tore: 15. Eigentor (Nicolas Spiegel) 0:1.32. Lars Musa 1:1. 48. Ardit Rexhepi 1:2. 91. Rinor Hiseni 2:2. – Bischo: Manuel Sutter, Florian Eggenberger, Nicolas Spiegel, Reto Dähler, Flavio Schöb, Thilo Knellwolf, David Henriques Lopes, Samuel Weber, Antonio Macedo, Lars Musa, Rinor Hiseni. – Rapperswil-Jona 1928: Luigi Marco Andrea Spataro, Lorent Uka, Manuel Bonsu, Espoir Niyo, Oliver Martinovic, Kademain Yao, Rachad Ganiyou, Nazmi Bajrami, Silvan Schiess, Ardit Rexhepi, Théophil Bachmann. – Verwarnungen: 33. Kademain Yao, 40. Lorent Uka, 46. Antonio Macedo, 92. Rinor Hiseni.

Tabelle: 1. FC Rapperswil-Jona 2 10 Spiele/24 Punkte (35:16). 2. SC Bronschhofen 1 10/22 (22:11), 3. FC Romanshorn 1 10/18 (25:18), 4. FC Uzwil 2 9/14 (12:10), 5. FC Arbon 05 1 10/13 (19:19), 6. FC Bischofszell 1 10/11 (17:16), 7. FC Sirnach 1 10/11 (17:23), 8. FC Schmerikon 1 9/10 (13:15), 9. FC Steinach 1 9/9 (14:16), 10. FC Wattwil Bunt 1929 1 9/9 (12:20), 11. FC Henau 1 9/9 (15:25), 12. FC Linth 04 2 9/7 (11:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 16:51 Uhr.