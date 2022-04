2. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Philipp Ospelt bringt Ruggell Unentschieden gegen Ems Ruggell und Ems spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 25.04.2022, 09.11 Uhr

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 60. Minute schoss Alessandro Kast das 0:1. Den Ausgleich erzielte Philipp Ospelt in der 82. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Ruggell für Elias Quaderer (75.), Dietmar Metzler (83.) und Colin Haas (93.). Gelbe Karten gab es bei Ems für Alessandro Kast (50.) und Livio Bonderer (86.).

Ruggell bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 6. Ruggell hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Ruggell spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: US Schluein Ilanz 1 (Rang 12). Die Partie findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Crap Gries, Schluein).

Für Ems hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Ems hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ems zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Vaduz 2. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (15.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Ruggell 1 - FC Ems 1 1:1 (0:0) - Freizeitpark Widau, Ruggell – Tore: 60. Alessandro Kast 0:1. 82. Philipp Ospelt 1:1. – Ruggell: Andrin Dietsche, Marius Hasler, Lukas Büchel, Elias Quaderer, Stefan Maag, Nicola Kollmann, Philipp Ospelt, Colin Haas, Constantin Marxer, Albin Rashiti, Ridvan Kardesoglu. – Ems: Dejan Zivanovic, Hanan Beso, Hanad Beso, Andri Hunger, Nathanael Nsingui, Samir Limani, Janique Gringer, Toni Sabljic, Pierin Frizzoni, Agon Topalli, Alessandro Kast. – Verwarnungen: 50. Alessandro Kast, 75. Elias Quaderer, 83. Dietmar Metzler, 86. Livio Bonderer, 93. Colin Haas.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

