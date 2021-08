4. Liga, Gruppe 4 Last-Minute-Goal von Philipp Lehmann bringt Fortuna Unentschieden gegen Speicher zum Auftakt Fortuna und Speicher teilen sich die Punkte im ersten Spiel der neuen Saison. Das Spiel geht 1:1 aus. 22.08.2021, 14.32 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 4. Minute schoss Karlo Gavric das 0:1. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Philipp Lehmann traf in der 91. Minute für Speicher zum Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Speicher für Mirco Schrag (82.), Valentin Stillhard (84.) und Laurin Hofer (86.). Bei Fortuna erhielten Pascal Müller (65.) und Serge Frick (79.) eine gelbe Karte.

Fortuna reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Für Fortuna geht es auswärts gegen FC Teufen-Bühler 2 Grp. Weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (16.00 Uhr, Landhaus, Teufen).

Nach dem ersten Spiel steht Speicher auf dem fünften Rang. Speicher spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FK Jedinstvo SG 1. Das Spiel findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC Speicher 1 1:1 (0:1) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 4. Karlo Gavric 0:1. 91. Philipp Lehmann 1:1. – Fortuna: Sebastian Huarte, Kasim Palaz, Philipp Lehmann, Patrick Menzi, Pascal Müller, Roberto Licci, Dario Paternale, Luca Cocola, Manuel Spitz, Christian Städler, Marvin Forster. – Speicher: Elias Eccher, Gian Luca Sparr, Patrick Würzer, Pascal Huber, Ray Kunz, Mirco Schrag, Nils Forestier, Albert Mohn, Valentin Stillhard, Kris Kunz, Karlo Gavric. – Verwarnungen: 65. Pascal Müller, 79. Serge Frick, 82. Mirco Schrag, 84. Valentin Stillhard, 86. Laurin Hofer.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Fortuna SG 1 - FC Speicher 1 1:1, FC Urnäsch 1 - FK Jedinstvo SG 1 4:1, FC Appenzell 2 - FC Rebstein 2b 2:2

Tabelle: 1. FC Urnäsch 1 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. FC Rebstein 2b 1/1 (2:2), 3. FC Appenzell 2 1/1 (2:2), 4. FC Fortuna SG 1 1/1 (1:1), 5. FC Speicher 1 1/1 (1:1), 6. FC St. Otmar 1 0/0 (0:0), 7. FC Rotmonten SG 1 0/0 (0:0), 8. FC Herisau 2 0/0 (0:0), 9. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 0/0 (0:0), 10. FK Jedinstvo SG 1 1/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 14:30 Uhr.