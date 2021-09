3. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Patrick Lopes Santos bringt Rorschacherberg Unentschieden gegen Gossau Im Spiel zwischen Rorschacherberg und Gossau hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 26.09.2021, 22.44 Uhr

(chm)

Rorschacherberg geriet dreimal in Rückstand, war selbst nie in Führung, aber holte sich dank dem Ausgleich in der 88. Minute doch noch einen Punkt.

Nach jedem der drei Führungstore von Gossau glich Rorschacherberg direkt wieder aus. Zuletzt ging Gossau durch Luca Altherr in der 75. Minute 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Rorschacherberg zum 3:3 fiel spät durch Patrick Lopes Santos. Er war in der 88. Minute erfolgreich.

Die Torschützen für Rorschacherberg waren: Patrick Lopes Santos, Mihajlo Vulovic und Mark Van Laarschot. Die Torschützen für Gossau waren: Luca Altherr, Dominic Jaenke und Aleksandar Vujinovic.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Rorschacherberg sah Armin Bosnic (64.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Rorschacherberg weitere sechs gelbe Karten. Bei Gossau erhielten Rikard Oroshi (41.), Aleksandar Vujinovic (45.) und Dominic Jaenke (50.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Rorschacherberg nicht verändert. Das Team liegt mit zwei Punkten auf Rang 11. Rorschacherberg hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Rorschacherberg trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Rorschach-Goldach 17 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Nach dem Unentschieden büsst Gossau in der Tabelle ein und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 9. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Gossau hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Gossau geht es daheim gegen FC Appenzell 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 3. Oktober statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Rorschacherberg 1 - FC Gossau 2 3:3 (1:1) - MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg – Tore: 1. Aleksandar Vujinovic 0:1. 17. Mihajlo Vulovic 1:1. 71. Dominic Jaenke 1:2. 74. Mark Van Laarschot 2:2. 75. Luca Altherr 2:3. 88. Patrick Lopes Santos 3:3. – Rorschacherberg: Dario Leasi, José Gonzalez Rodriguez, Mark Van Laarschot, Sergio Diogo Ferreira da Graca Almeida, Echedey Del Rosario Diaz, Armin Bosnic, Almedin Jusic, Sadin Sadikovic, Cédric Carrel, Antonio Romano, Mihajlo Vulovic. – Gossau: Fabio Wirth, Dean Meier, Gilles Bissig, Zlatibor Kovacevic, Luca Izzi, Timo Leuzinger, Rikard Oroshi, Dario Buccoliero, Mauro Osta, Luca Altherr, Aleksandar Vujinovic. – Verwarnungen: 24. Mark Van Laarschot, 34. Echedey Del Rosario Diaz, 41. Armin Bosnic, 41. Rikard Oroshi, 45. Aleksandar Vujinovic, 50. Dominic Jaenke, 60. Mihajlo Vulovic, 62. Almedin Jusic, 93. Sergio Diogo Ferreira da Graca Almeida – Ausschluss: 64. Armin Bosnic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Rorschacherberg 1 - FC Gossau 2 3:3, FC Wittenbach 1 - FC Rorschach-Goldach 17 2 5:0

Tabelle: 1. FC Neckertal-Degersheim 1 5 Spiele/15 Punkte (18:6). 2. FC Flawil 1 4/9 (9:6), 3. SC Brühl 2 5/9 (12:5), 4. FC Zuzwil 1 5/9 (10:7), 5. FC Appenzell 1 5/8 (9:7), 6. FC Bütschwil 1 5/8 (12:6), 7. FC Teufen 1 5/7 (12:14), 8. FC Wittenbach 1 5/6 (13:9), 9. FC Gossau 2 5/5 (13:14), 10. FC Besa 1 4/3 (7:14), 11. FC Rorschacherberg 1 5/2 (9:19), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 5/0 (2:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 22:41 Uhr.