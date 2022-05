4. Liga, Gruppe 5 Last-Minute-Goal von Michael Schibli bringt Winkeln Unentschieden gegen Sarajevo 92 Im Spiel zwischen Winkeln und Sarajevo 92 gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 29.05.2022, 16.29 Uhr

(chm)

Zweimal legte Sarajevo 92 vor, zweimal glich Winkeln aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das Skore eröffnete Davud Rastoder in der 40. Minute. Er traf für Sarajevo 92 zum 1:0. Gleichstand stellte Jesse Richner durch seinen Treffer für Winkeln in der 44. Minute her. Davud Rastoder traf in der 55. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Sarajevo 92.

Kurz vor Schluss schaffte Winkeln noch den Ausgleich, als Michael Schibli in der 85. Minute erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Belmin Avdic von Sarajevo 92 erhielt in der 84. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Winkeln zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Winkeln bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Winkeln hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Winkeln ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Sarajevo 92 hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 4. Sarajevo 92 hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Sarajevo 92 ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Winkeln SG 2 - FC Sarajevo 92 92 1 2:2 (1:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 40. Davud Rastoder 0:1. 44. Jesse Richner 1:1. 55. Davud Rastoder 1:2. 85. Michael Schibli 2:2. – Winkeln: Jano Koller, Jan Büchler, Simon Jost, Stefan Schwizer, Cédric Thurnherr, Michael Schibli, Silvan Demmel, Adrian Zollet, Aaron Garcia Herreros, Julian Morf, Jesse Richner. – Sarajevo: Edvin Heljezovic, Elmas Kalabic, Belmin Avdic, Enes Mujic, Sascha Wyss, Jasmin Huskic, Davud Rastoder, Sabir Ademi, Zijad Mujkic, Haris Hadziric, Diego Diethelm. – Verwarnungen: 84. Belmin Avdic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 16:25 Uhr.