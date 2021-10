Frauen 2. Liga Last-Minute-Goal von Marina Oberholzer bringt Bütschwil Unentschieden gegen Romanshorn 2:2 lautet das Resultat zwischen Romanshorn und Bütschwil. Die Teams teilen sich die Punkte. 22.10.2021, 00.36 Uhr

(chm)

Romanshorn ging in der 7. Minute 1:0 in Führung, als Samira Heeb ins eigene Tor traf. Der Ausgleich für Bütschwil fiel in der 35. Minute (Nicole Scherrer). Per Penalty traf Luana Pfomann in der 52. Minute zur 2:1-Führung für Romanshorn. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 81, als Marina Oberholzer für Bütschwil erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bütschwil erhielten Melanie Thalmann (52.) und Stefan Scherrer (96.) eine gelbe Karte. Romanshorn behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Tabellensituation hat sich für Romanshorn nicht verändert. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 5. Romanshorn hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Romanshorn geht es auf fremdem Terrain gegen FC Ems 1 Grp. (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 31. Oktober statt (17.00 Uhr, EMS).

Für Bütschwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 6. Bütschwil hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bütschwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rapperswil-Jona 2 (Platz 9). Die Partie findet am 31. Oktober statt (11.30 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Bütschwil 1 Grp. 2:2 (1:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 7. Eigentor (Samira Heeb) 1:0.35. Nicole Scherrer 1:1. 52. Luana Pfomann (Penalty) 2:1.81. Marina Oberholzer 2:2. – Romanshorn: Karin Raymann, Julia Ottenburg, Noemi Locher, Janine Schindler, Jessica Lienemann, Nina Manser, Gülsah Ayse Demircan, Séverine Affentranger, Adela Gibasová, Luana Pfomann, Saskia Fehr. – Buetschwil: Michaela Clerc, Maurine Schnyder, Ella Gmür, Samira Heeb, Diana Brändle, Sévérine Münger, Eliane Werder, Melanie Thalmann, Nicole Scherrer, Marina Oberholzer, Corinna Hasler. – Verwarnungen: 52. Melanie Thalmann, 96. Stefan Scherrer.

Tabelle: 1. FC Widnau 1 8 Spiele/17 Punkte (25:8). 2. FC Thusis - Cazis 1 7/16 (14:3), 3. FC Triesen 1 Grp. 7/16 (14:11), 4. FC Uzwil 1 7/15 (17:9), 5. FC Romanshorn 1 9/14 (18:18), 6. FC Bütschwil 1 Grp. 8/11 (24:16), 7. FC Ems 1 Grp. 8/9 (13:24), 8. FC Ebnat-Kappel 1 7/8 (14:20), 9. FC Rapperswil-Jona 2 7/5 (4:9), 10. FC Au-Berneck 05 1 7/5 (19:20), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 7/0 (4:28).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2021 00:33 Uhr.