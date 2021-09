2. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Marco Wildhaber bringt Mels Unentschieden gegen Au-Berneck 05 Je ein Punkt für Au-Berneck 05 und Mels: Die Teams trennen sich 2:2 05.09.2021, 17.18 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Au-Berneck 05: Flamur Bojaxhi brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Tobias Dierauer sorgte in der 16. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Au-Berneck 05. Zum 1:2-Anschlusstreffer für Mels kam es, als Mario Zivic in der 43. Minute ins eigene Tor traf. Gleichstand war in der 86. Minute hergestellt: Marco Wildhaber traf für Mels.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Au-Berneck 05 erhielten Giuliano Lamorte (42.), Tobias Dierauer (46.) und Mario Zivic (93.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Mels für Robin Marthy (30.), Samuel Prisset (46.) und Luka Krbanjevic (65.).

In der Tabelle verbessert sich Au-Berneck 05 von Rang 11 auf 8. Das Team hat zwei Punkte. Au-Berneck 05 hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Au-Berneck 05 wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Herisau 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (15.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Unverändert liegt Mels auf Rang 1. Das Team hat sieben Punkte. Mels hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Mels in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team FC St. Margrethen 1 zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 11. September statt (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Mels 1 2:2 (2:1) - Degern, Au – Tore: 3. Flamur Bojaxhi 1:0. 16. Tobias Dierauer 2:0. 43. Eigentor (Mario Zivic) 2:1.86. Marco Wildhaber 2:2. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Cristian Navarro, Mario Zivic, Fabian Dierauer, Jaro Böhrer, Giuliano Aloi, Daniele Varano, Giuliano Lamorte, Fabio Lamorte, Jetmir Lakna, Flamur Bojaxhi. – Mels: Samuel Müller, Robin Marthy, Ramon Gartmann, Lauro Gurzeler, Samuel Prisset, Angelo Willi, Marco Wildhaber, Nicolin Gantenbein, Luca Bleisch, Marco Kohler, Jindrich Stehlik. – Verwarnungen: 30. Robin Marthy, 42. Giuliano Lamorte, 46. Samuel Prisset, 46. Tobias Dierauer, 65. Luka Krbanjevic, 93. Mario Zivic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Winkeln SG 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 1:2, FC Au-Berneck 05 1 - FC Mels 1 2:2, US Schluein Ilanz 1 - KF Dardania St. Gallen 1 1:1

Tabelle: 1. FC Mels 1 3 Spiele/7 Punkte (10:3). 2. FC St. Margrethen 1 2/6 (6:3), 3. FC Abtwil-Engelburg 1 3/6 (9:5), 4. KF Dardania St. Gallen 1 3/5 (7:3), 5. FC Ems 1 2/3 (4:5), 6. FC Vaduz 2 2/2 (2:2), 7. FC Herisau 1 2/2 (4:4), 8. FC Au-Berneck 05 1 3/2 (4:6), 9. US Schluein Ilanz 1 3/2 (4:10), 10. FC Ruggell 1 2/1 (2:3), 11. FC Montlingen 1 2/1 (1:2), 12. FC Winkeln SG 1 3/1 (3:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 17:15 Uhr.