4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Lukas Heeb bringt Haag Unentschieden gegen Grabs Im Spiel zwischen Grabs und Haag gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 24.10.2022, 22.06 Uhr

(chm)

Zwar lag Grabs während 57 Minuten in Führung - dennoch reichte es lediglich für einen einzigen Punkt.

Das erste Tor der Partie fiel für Grabs: Simon Egli brachte seine Mannschaft in der 30. Minute 1:0 in Führung. Simon Egli war es auch, der in der 40. Minute Grabs weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Es handelte sich um einen Penalty. Der Anschlusstreffer für Haag zum 1:2 kam in der 44. Minute. Verantwortlich dafür war Lukas Heeb. Der Ausgleich für Haag fiel in der 87. Minute, als erneut Lukas Heeb traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Grabs, Qendrim Smajli (63.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Haag, Jannik Marquart (77.) kassierte sie.

Nach dem Unentschieden verliert Grabs zwei Plätze in der Tabelle und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 5. Grabs hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Grabs tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Ruggell 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 28. Oktober statt (20.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Nach dem Unentschieden büsst Haag in der Tabelle ein und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 6. Es verliert einen Platz. Haag hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Haag spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Thusis/Cazis 2a Grp. (Platz 9). Das Spiel findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Telegramm: FC Grabs 1 - FC Haag 1 2:2 (2:1) - Mühlbach, Grabs – Tore: 30. Simon Egli 1:0. 40. Simon Egli (Penalty) 2:0.44. Lukas Heeb 2:1. 87. Lukas Heeb 2:2. – Grabs: Ralf Näf, Raphael Pirker, Robin Vetsch, Qendrim Smajli, Daniel Schnider, Benjamin Rüesch, Patrick Kuhn, Marco Bleiker, Adrian Eggenberger, Nijola Gatic, Simon Egli. – Haag: Kevin Eggenberger, Jonas Vetsch, Jannik Marquart, Gian Fabio Wachter, Patrick Marquart, Bassel Al Youssef, Jamie Koller, Milot Ramadani, Damian Heeb, Lukas Heeb, Robin Eugster. – Verwarnungen: 63. Qendrim Smajli, 77. Jannik Marquart.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 11:37 Uhr.

