2. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Luca Rölli bringt Winkeln Unentschieden gegen Herisau Das Resultat zwischen Herisau und Winkeln lautet 2:2. Für beide Teams war es das zweite Spiel der Saison. 28.08.2021, 22.28 Uhr

Trotz einer 87 Minuten andauernden Führung ging Herisau lediglich mit einem einzigen Punkt aus dem Spiel.

Das Skore eröffnete Remo Wanner in der 9. Minute. Er traf für Herisau zum 1:0. In der 42. Minute baute der gleiche Remo Wanner die Führung für Herisau weiter aus. Der Anschlusstreffer für Winkeln zum 1:2 kam in der 86. Minute. Verantwortlich dafür war Marc Hörler. Winkeln glich in der 96. Minute durch Luca Rölli aus.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Herisau sah Lenny Staub (95.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Herisau weitere sieben gelbe Karten. Bei Winkeln erhielten Luca Rölli (27.), Marc Hörler (77.) und Yanic Ammann (81.) eine gelbe Karte.

Herisau steht mit zwei Punkten auf Rang 4. Für Herisau geht es auswärts gegen FC Montlingen 1 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Nach dem zweiten Spiel steht Winkeln mit einem Punkt auf dem achten Rang. Für Winkeln geht es zuhause gegen FC Abtwil-Engelburg 1 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Herisau 1 - FC Winkeln SG 1 2:2 (2:0) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 9. Remo Wanner 1:0. 42. Remo Wanner 2:0. 86. Marc Hörler 2:1. 96. Luca Rölli 2:2. – Herisau: Philipp Rosenfelder, Alburon Dautaj, Gian Rudolf, Jonas Thönig, Cristian Tolino, Janick Huber, Remo Wanner, David Bischof, Nikola Gavrilovic, Simone Loprete, Joel Ehrbar. – Winkeln: Jordan Höhener, Dominic Räber, Marc Hörler, Patrik Broger, Lars Hörler, Fabian Steinemann, Yanic Ammann, Ruben Melim Almeida, Luca Rölli, Marc Grünenfelder, Joël Eberle. – Verwarnungen: 27. Luca Rölli, 27. Cristian Tolino, 44. Simone Loprete, 53. Gian Rudolf, 55. Joel Ehrbar, 62. Lenny Staub, 77. Marc Hörler, 77. Nikola Gavrilovic, 81. Yanic Ammann, 97. Alburon Dautaj – Ausschluss: 95. Lenny Staub.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC St. Margrethen 1 - FC Au-Berneck 05 1 4:2, FC Ruggell 1 - FC Vaduz 2 1:1, FC Herisau 1 - FC Winkeln SG 1 2:2

Tabelle: 1. FC Mels 1 2 Spiele/6 Punkte (8:1). 2. FC St. Margrethen 1 2/6 (6:3), 3. FC Ems 1 1/3 (3:0), 4. FC Herisau 1 2/2 (4:4), 5. FC Vaduz 2 2/2 (2:2), 6. US Schluein Ilanz 1 1/1 (2:2), 7. KF Dardania St. Gallen 1 1/1 (1:1), 8. FC Winkeln SG 1 2/1 (2:8), 9. FC Ruggell 1 2/1 (2:3), 10. FC Au-Berneck 05 1 2/1 (2:4), 11. FC Montlingen 1 2/1 (1:2), 12. FC Abtwil-Engelburg 1 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2021 22:25 Uhr.