2. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Kaan Polat bringt Eschenbach Unentschieden gegen Henau Sechs Tore sind zwischen Henau und Eschenbach gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 10.10.2022, 05.06 Uhr

Bis zur 63. Minute ging Henau deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) raul Stillhart (62., 63.). Für Eschenbach erfolgreich war bis dahin .

Dank dem Treffer von Kaan Polat (70.) reduzierte sich der Rückstand für Eschenbach auf ein Tor (1:2).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 84. Minute, als Zef Gojani für Eschenbach traf. Remo Dal Molin traf in der 88. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Henau. Der Ausgleich für Eschenbach zum 3:3 fiel in der 92. Minute - nur vier Minuten nach dem 3:2. er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Nicola Brunner (33.), Robert Stojanov (64.) und Kaan Polat (85.). Bei Henau erhielten Claudio Schmidt (75.) und Alessandro Veluscek (80.) eine gelbe Karte.

Henau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 22 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Henau sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 1.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Mit dem Unentschieden macht Henau ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 2. Henau hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Henau spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Romanshorn 1 (Rang 12). Diese Begegnung findet am Freitag (14. Oktober) statt (20.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Für Eschenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 8. Eschenbach hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Eschenbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen AS Calcio Kreuzlingen 1 (Platz 4). Die Partie findet am 16. Oktober statt ( Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Henau 1 - FC Eschenbach 1 3:3 (0:0) - Rüti, Henau – Tore: 62. Raul Stillhart 1:0. 63. Raul Stillhart 2:0. 70. Kaan Polat 2:1. 84. Zef Gojani 2:2. 88. Remo Dal Molin 3:2. 92. Kaan Polat 3:3. – Henau: Manuel Eberle, Remo Dal Molin, Claudio Schmidt, Alessandro Veluscek, Patrick Meier, Jan Näf, Viznu Easwaralingam, Markus Anderes, Paul Heine, Raul Stillhart, Marvin Wiedemeier. – Eschenbach: Diego Milano, Ramon Grob, Javier Bolliger, Nicola Brunner, Kaan Polat, Zef Gojani, Robert Stojanov, Dominik Hinder, André Hefti, Silvan Aranda, Timon Keller. – Verwarnungen: 33. Nicola Brunner, 64. Robert Stojanov, 75. Claudio Schmidt, 80. Alessandro Veluscek, 85. Kaan Polat.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

