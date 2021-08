2. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Jelid Veliu bringt Sirnach Unentschieden gegen Bischofszell Das Spiel zwischen Sirnach und Bischofszell geht 2:2 aus. Beide Teams bestritten ihr zweites Saisonspiel. 28.08.2021, 21.53 Uhr

(chm)

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Sirnach einen Punkt, als Jelid Veliu in der 85. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Sirnach: Den ersten Treffer der Partie hatte Liridon Ajrizi in der 36. Minute für Sirnach geschossen. Per Elfmeter glich Ramon Beck das Spiel in der 52. Minute für Bischofszell wieder aus. Rinor Hiseni schoss Bischofszell in der 76. Minute zur 2:1-Führung.

Gelbe Karten gab es bei Sirnach für Florentin Bytyqi (26.), Thomas Braun (71.) und Dario Martic (92.). Gelbe Karten gab es bei Bischofszell für Antonio Macedo (80.) und David Henriques Lopes (93.).

Sirnach steht mit zwei Punkten auf Rang 6. Das nächste Spiel trägt Sirnach auswärts gegen das stark gestartete Team FC Romanshorn 1 aus. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Bischofszell liegt nach Spiel 2 mit einem Punkt auf Rang 9. Für Bischofszell geht es daheim gegen FC Wattwil Bunt 1929 1 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (17.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Sirnach 1 - FC Bischofszell 1 2:2 (1:0) - Kett, Sirnach – Tore: 36. Liridon Ajrizi 1:0. 52. Ramon Beck (Penalty) 1:1.76. Rinor Hiseni 1:2. 85. Jelid Veliu 2:2. – Sirnach: Alessio Specchia, Livio De Giosa, Ruben Miguel Correia Simoes, Florentin Bytyqi, Dalibor Velickovic, Liridon Ajrizi, Dario Martic, Safet Etemi, Thomas Braun, Aldin Mujkanovic, Silvano De Carvalho Teixeira. – Bischo: Manuel Sutter, Alessio Schnegg, Pascal Alder, Nicolas Spiegel, Reto Dähler, Lars Musa, Antonio Macedo, Ramon Beck, Florian Eggenberger, Thilo Knellwolf, Domenico Ventrici. – Verwarnungen: 26. Florentin Bytyqi, 71. Thomas Braun, 80. Antonio Macedo, 92. Dario Martic, 93. David Henriques Lopes.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Sirnach 1 - FC Bischofszell 1 2:2, SC Bronschhofen 1 - FC Uzwil 2 0:1, FC Henau 1 - FC Arbon 05 1 1:1

Tabelle: 1. FC Uzwil 2 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. FC Schmerikon 1 1/3 (2:1), 3. FC Romanshorn 1 1/3 (5:0), 4. SC Bronschhofen 1 2/3 (1:1), 5. FC Arbon 05 1 2/2 (5:5), 6. FC Sirnach 1 2/2 (4:4), 7. FC Rapperswil-Jona 2 1/1 (4:4), 8. FC Steinach 1 1/1 (2:2), 9. FC Bischofszell 1 2/1 (3:4), 10. FC Henau 1 2/1 (1:6), 11. FC Linth 04 2 1/0 (0:1), 12. FC Wattwil Bunt 1929 1 1/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2021 19:35 Uhr.